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大選最新／共和黨參院多數黨領袖 麥康諾勝選

民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

饒舌歌手選美國總統 肯伊威斯特票投自己

中央社／洛杉磯3日電
肯伊威斯特在推特上宣告自己已經投票。(取材自推特)
肯伊威斯特在推特上宣告自己已經投票。(取材自推特)

挑戰不可能的任務、競選美國總統的饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）今天完成投票，這一票投給自己。

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肯伊威斯特推文說，他「此生第一次投票選美國總統，投給我真心信任的某人…我自己」。

他後來張貼自己在懷俄明州科笛（Cody）投票的影片。

43歲的肯伊威斯特出現在多州總統選票上，但沒列入佛羅里達、賓夕法尼亞和密西根州等戰場州的選票中。

肯伊威斯特在選票上寫上自己的名字。(取材自推特)
肯伊威斯特在選票上寫上自己的名字。(取材自推特)

肯伊威斯特的名媛妻子金卡戴珊（Kim Kardashian West）似乎不支持他參選，先前沒有公開相挺，今天也只轉推民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的選民熱線訊息。

肯伊威斯特是川普鐵粉，今年7月宣布競選後，常因言行怪異，讓人擔心他的身心健康。

曾榮獲21座葛萊美獎的他2018年自曝患有躁鬱症。

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