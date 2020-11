饒舌歌手選美國總統 肯伊威斯特票投自己

挑戰不可能的任務、競選美國 總統的饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)今天完成投票 ,這一票投給自己。

肯伊威斯特推文說,他「此生第一次投票選美國總統,投給我真心信任的某人…我自己」。

他後來張貼自己在懷俄明州 科笛(Cody)投票的影片。

43歲的肯伊威斯特出現在多州總統選票上,但沒列入佛羅里達、賓夕法尼亞和密西根州等戰場州的選票中。

肯伊威斯特在選票上寫上自己的名字。(取材自推特)

肯伊威斯特的名媛妻子金卡戴珊(Kim Kardashian West)似乎不支持他參選,先前沒有公開相挺,今天也只轉推民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)的選民熱線訊息。

肯伊威斯特是川普鐵粉,今年7月宣布競選後,常因言行怪異,讓人擔心他的身心健康。

曾榮獲21座葛萊美獎的他2018年自曝患有躁鬱症。

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp