川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
美國總統川普的競選團隊今天宣稱拿下兵家必爭的佛州，白登（Joe Biden）陣營也坦承佛州選情不樂觀。
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法新社報導，佛州有29張選舉人票，目前仍在計票，但川普競選團隊在推特宣稱拿下佛州。
2020年美國總統大選，只要有候選人率先在全美538張選舉人票中拿下過半270張，即可贏得總統寶座。
根據CNN，尋求連任的川普目前暫以48張選舉人票，落後民主黨候選人白登的73張票。
根據「紐約時報」預測，川普贏得佛羅里達州的機率超過95%。
CNN報導，隨開票進行，民主黨總統候選人白登陣營今晚對關鍵戰區佛羅里達州已不抱樂觀，幕僚們認為攻下佛州機率已渺茫，但其他關鍵搖擺州仍大有可為。
白登陣營仍對賓夕法尼亞、密西根、威斯康辛等關鍵搖擺州的選情有信心，對北卡羅來納則表樂觀。
但對白登而言，佛羅里達被川普拿下，代表最終選舉結果會非常接近，一方大勝的可能不復存在。
2016年大選，川普在佛羅里達是以49.02%比47.82%的得票率，險勝當年代表民主黨出征的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。
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