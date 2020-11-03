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大選最新／共和黨參院多數黨領袖 麥康諾勝選

川普：我們會贏 勝利明朗就自行宣布當選

編譯陳韻涵／綜合3日電
川普說「我們會贏， 勝利如明朗，就自行宣布當選。」(美聯社)
川普說「我們會贏， 勝利如明朗，就自行宣布當選。」(美聯社)

川普總統3日上午在白宮接受「福斯與朋友」(Fox & Friends)電話訪問時說，「我認為我們會贏，但只會在勝利明朗時」，才會自行宣布當選，「沒有理由耍把戲」；川普多次強調有信心勝選，「贏總是很容易，而失敗向來不簡單」。

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川普3日在開票前夕前往競選總部時，受到13名戴著口罩的年輕支持者，揮舞旗幟熱烈歡迎；他說：「我們將會有個很棒的夜晚」，以及「很棒的(另)四年，我認為我們將會看到驚人的結果。」

川普被記者問到是否開始想勝選或敗選演講稿內容時回應：「我還沒想敗選或勝選演說，贏總是很容易，而失敗向來不簡單，這不適合我，不適合。」

川普受訪時多次強調有信心會勝選，他說：「我認為我們會贏，我覺得民調是，你知道的，抑制性民調；我覺得我們將會贏，但只有勝利明朗時(才會宣布)；我是指，沒有必要耍把戲」

民主黨陣營幾周前警告，川普可能扭曲選舉結果並利用延後回報計票的時間差；此次大選受新冠肺炎疫情影響，通訊投票比往年選舉還要多出數倍。

新聞網站Axios報導，川普日前告訴親信，若開票日當晚的領先幅度明朗，他計畫當晚就提早自行宣布勝選，即便所有票還沒開完；對此，白宮否認。

川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)1日接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時說，總統「可能在開票日當晚取得280張選舉人票，或落在該區間。」

ABC消息人士透露，川普在開票之夜邀坐鎮白宮觀察開票情況，並邀請約400人到白宮一起等待開票結果出爐。

3日下午，他造訪維吉尼亞州阿靈頓的連任競選總部，並接受關鍵州的地方媒體訪問。

儘管川普不會在領先幅度明朗前宣布勝選，競選團隊、白宮幕僚、川普家人及支持者已準備好勝選派對。

 白宮發言人艾莉莎‧法拉(Alyssa Farah)說：「我們準備看結果。」不過，這並非川普競選團隊的另一個「戰情室」，川普的盟友不會一直盯著螢幕上的開票數據起伏。

真正的競選戰情室在白宮對街的艾森豪(Eisenhower)行政辦公大樓，部分川普顧問將穿梭辦公大樓與白宮，向川普及其團隊匯報開票情況。

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