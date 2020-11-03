內行人看大選 就是盯緊這4州！

高盛集團分析師說，如果拜登贏得亞歷桑納、佛羅里達、喬治亞和北卡羅萊納等四州的其中任何一州，川普很可能敗選。大選贏家可能今天就出爐。(美聯社)

高盛 集團（Goldman Sachs）分析師說，華爾街有「很大的機會」能在3日晚間就得知誰能入主白宮。

高盛分析師指出，亞利桑納、佛羅里達、喬治亞和北卡羅萊納州等4個陽光帶的州，預料開票很快就有結果。白登 在這裡的民調支持度僅小幅領先川普 ，但如果白登拿下其中任何一州，川普將很難取得連任所需的270張選舉人票，股市很可能認定白登會勝選。

為金融服務公司提供華府相關諮詢的BGR集團副總裁Andy Lewin，也有相同的看法。上述四州在2016年時支持川普，白登獲勝可能代表川普走向敗選。

他說：「贏下這些州當中的一州或更多，白登很可能勝選，市場將做出相應的反應。」

如果川普一如4年前贏得這四州，那就要等著看北邊的關鍵搖擺州--賓州、密西根和威斯中康辛；但這幾州因為要處理大量的郵寄通訊選票，可能要數天之久才會有最終票數。這樣一來，大選結果會拖得比較久。

高盛同時指出，3日晚間出爐的參院控制權將歸屬共和黨或民主黨，也是相當明確的指標，將取決於亞歷桑納、科羅拉多、喬治亞、愛荷華、緬因和北卡羅萊等州的投票結果。