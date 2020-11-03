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兩共和黨州州長未支持川普 一選白登一留空白

大選開票／白登拿下維吉尼亞、佛蒙特

大選開票／85:55 白登奪伊州、川普拿下田納西

世界新聞網／即時報導

全球聚焦美國大選夜，各州將從美國東部時間19:00開始結束投票，有的州已經正在開票。川普總統與民主黨候選人白登將瓜分538張選票，率先得到270張選票者獲勝。世界新聞網為您即時更新各州開票情況。

以下時間均為美東時間，括號中為該州選舉人票數，開票資料來源為美聯社。

20:00

白登已拿下85票

川普已拿下55票

投票結束：緬因州（4），華盛頓特區（3），新罕布夏州（4），佛州（29），麻州（11），田納西州（11），羅德島州（4），阿拉巴馬州（9），康乃狄克州（7），密西西比州（6），新澤西州（14），伊利諾州（20），賓州（20），密蘇里州（10），德拉瓦州（3），奧克拉荷馬州（7），馬里蘭州（10）

19:40

白登已拿下16票：維吉尼亞州（13）、佛蒙特州（3）

川普已拿下13票：肯塔基州（8）、西維吉尼亞州（5）

投票結束：西維吉尼亞州（5），北卡羅來納州（15），俄亥俄州（18）

19:00

投票結束：佛蒙特州（3），喬治亞州（16），維吉尼亞州（13），印第安納州（11），南卡羅來納州（9），肯塔基州（8）

不斷更新中......

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▼除了選總統 也在選...▼

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