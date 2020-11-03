大選多久有結果？媒體預估4日中午僅9州能開完98%

大選正式登場，不少華府居民選在2日前往暫時變身為投開票所的華盛頓國民隊球場（National Park）投票。中央社

總統大選今日投票 ，由於疫情導致今年郵寄選票暴增，預料許多關鍵州的計票結果都將延遲，僅約9個州能在投票日隔天的11月4日中午大致開完票。

「紐約時報」訪遍全美各州與華府哥倫比亞特區官員報票相關程序後指出，已可預期縱使計完提前投票與投票日當天選民親投的選票，仍會有相當多的選票還沒進來，只有9個州預料能在4日中午前，通報至少開完98%選票的非正式結果。

有22個州與哥倫比亞特區允許蓋有郵戳的選票投票日過後繼續收件，完成最終計票時間也就取決於選民寄出選票的時間。

開票費時 初步呈現恐也南轅北轍

紐約州與阿拉斯加州已宣布不會在選情夜通報郵寄選票的票數；密西根、賓夕法尼亞兩大關鍵搖擺州 已表示，完整的正式計票結果恐得花上數日。

許多州的臨時選票（provisional votes）機制（選民到投票所投票時名字不在登記簿上，雖仍可投票，但這類票要在查明投票者是合格選民後才能算數），這次因郵寄投票暴增，會讓臨時選票的查核與計票時間拉得比以往更長。

此外，不同的計票通報也會讓選情夜兩黨的票數呈現大相逕庭，今年因民主黨人更偏好郵寄投票，因此像亞利桑那、佛羅里達與北卡這些先報郵寄投票的州，初期計票可能呈現拜登較亮眼，但先報投票日當天選票的州，很可能一開始川普 的得票會較好看。

法新社報導，美國這次總統大選波詭雲譎，有媒體爆料現任總統川普有意在搖擺州出現領先時，即便還沒計完票就先自行宣稱勝選。全美多州執法官員今天拒絕迫於壓力，在結果出爐前宣布勝方。

今年因民主黨人更偏好郵寄投票，因此像亞利桑那、佛羅里達與北卡這些先報郵寄投票的州，初期計票可能呈現拜登較亮眼。（取自維基共享資源；作者Chris Phan，CC BY-SA 3.0）

大選詭譎 多州拒在結果出爐前宣布勝方

密西根州檢察長納塞爾（Dana Nessel）對中央社記者說：「各州在投票日當晚都無法證實誰是勝方。我們不會讓任何人偷走選舉結果。」

北卡羅來納州檢察長史坦（Josh Stein）則說：「我們在處理膠著選戰這方面有經驗。我們也許明晚就知道誰是贏家…也可能不曉得。」

假如川普搶先宣布勝選，史坦說「這將令人遺憾，因為完全不代表什麼」。

政治新聞網站Axios日前報導，川普曾對親信說，倘若初步計票結果顯示領先，他將於明晚自行宣布勝選。不過川普本人駁斥這是「假新聞」。

但密西根州、威斯康辛州和賓夕法尼亞州等許多關鍵搖擺州的官員都說，清點大量的郵寄投票可能至少得多花一天，甚至可能需要3天。

威州檢察長考爾（Josh Kaul）說，威州無法在明天大選前就開始點算郵寄投票，因此可能要到5日才會有結果。

但他補充說，「在選舉日過後還得等上好一段時間，我認為這有失公平」，還說共和黨人將「派出律師團」來挑戰後期計票結果。

共和黨人料想郵寄投票在很大程度上有利民主黨對手拜登（Joe Biden），川普也一再聲稱，沒能於明天計入結果的遲到郵寄選票都很可疑，恐涉及舞弊，但白宮沒有提出任何證據支持他的說法。

前亞利桑那州檢察長、「選民保護計畫」（Voter Protection Project）顧問委員會成員伍茲（Grant Woods）表示，稱本屆大選將出現重大舞弊的說法是「虛構出來的故事」。

他說：「這將成為共和黨版本的大腳怪（Bigfoot，大腳怪傳聞很多人聽過，但這種神秘生物是否存在從未得到證實）。做出決定的是選民，不是政治人物。沒有人將偷走這次大選。」