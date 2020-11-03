「從這座房子到白宮」 白登重返賓州故居

美國選舉日當天，白登重返出生時的故居，在起居室留言並簽名。取自Axios記者麥卡蒙德（Alexi McCammond）推特

美國大選投票日，民主黨 總統候選人白登 造訪他賓州 史克蘭頓（Scranton）出生地的故居，在起居室的牆上留下「帶著上帝的祝福，從這座房子到白宮。」（From This House to the White House, with the Grace of God.）並簽上自己的名字和日期。

隨行白登的新聞網站Axios記者麥卡蒙德（Alexi McCammond）在她的推特分享這張照片。

白登2008年和民主黨總統候選人歐巴馬搭擋競選時，也在這裡留言並簽名，當時他寫的是「我回家了。」（I Am Home.）

白登在此地出生長大，直到10歲時搬離，這棟房子在1953年易主至今，都是凱恩斯家族擁有，根據路透報導，白登與凱恩斯家族保持聯繫，只要到史克蘭頓，就會和其家族成員聯繫，白登跟他們分享過，他的父親就是在樓梯處告訴年幼的白登自己失業的消息；2008年和今年，在重要選戰之前，白登都會重回此地。

這棟房子的主人如今是凱恩斯（Anne Kearns），隨行記者轉述，白登不僅在起居室停留，也到沒有改建過的廚房去繞了一圈，「白登就是喜歡廚房」。

凱恩斯告訴白登，一直都在關注白登，以白登為傲；在房子外頭聚集了上百位支持者，他們戴著印著「白登／賀錦麗」名字的口罩，祝福白登勝選。

白登對著場外的支持者說「回到家真好」，並認出了一位穿著紫色外套的老婦人，白登說，「她從我小時候就住在我家對面。」

白登在全國民調中領先，幾個川普2016年險勝的搖擺州，民調表現也占優勢；賓州為白登出生地，人口眾多掌握20張選舉人票，更是鏽帶最重要的選區，美國總統川普和白登選戰後期都將重心放在賓州，川普選在民主黨正式提名白登為總統候選人那天，在史克蘭頓附近造勢，批評白登年幼時搬家離開賓州，就跟當地毫無聯繫，早已「拋棄」賓州。