「從這座房子到白宮」 白登重返賓州故居

美國選舉日當天,白登重返出生時的故居,在起居室留言並簽名。取自Axios記者麥卡蒙德(Alexi McCammond)推特

美國大選投票日,民主黨 總統候選人白登 造訪他賓州 史克蘭頓(Scranton)出生地的故居,在起居室的牆上留下「帶著上帝的祝福,從這座房子到白宮。」(From This House to the White House, with the Grace of God.)並簽上自己的名字和日期。

隨行白登的新聞網站Axios記者麥卡蒙德(Alexi McCammond)在她的推特分享這張照片。

白登2008年和民主黨總統候選人歐巴馬搭擋競選時,也在這裡留言並簽名,當時他寫的是「我回家了。」(I Am Home.)

白登在此地出生長大,直到10歲時搬離,這棟房子在1953年易主至今,都是凱恩斯家族擁有,根據路透報導,白登與凱恩斯家族保持聯繫,只要到史克蘭頓,就會和其家族成員聯繫,白登跟他們分享過,他的父親就是在樓梯處告訴年幼的白登自己失業的消息;2008年和今年,在重要選戰之前,白登都會重回此地。

這棟房子的主人如今是凱恩斯(Anne Kearns),隨行記者轉述,白登不僅在起居室停留,也到沒有改建過的廚房去繞了一圈,「白登就是喜歡廚房」。

凱恩斯告訴白登,一直都在關注白登,以白登為傲;在房子外頭聚集了上百位支持者,他們戴著印著「白登/賀錦麗」名字的口罩,祝福白登勝選。

白登對著場外的支持者說「回到家真好」,並認出了一位穿著紫色外套的老婦人,白登說,「她從我小時候就住在我家對面。」

白登在全國民調中領先,幾個川普2016年險勝的搖擺州,民調表現也占優勢;賓州為白登出生地,人口眾多掌握20張選舉人票,更是鏽帶最重要的選區,美國總統川普和白登選戰後期都將重心放在賓州,川普選在民主黨正式提名白登為總統候選人那天,在史克蘭頓附近造勢,批評白登年幼時搬家離開賓州,就跟當地毫無聯繫,早已「拋棄」賓州。