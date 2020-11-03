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最高法院保守派優勢 共和黨支持者不擔心白登上台

記者顏伶如／綜合報導
新科大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)。美聯社
新科大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)。美聯社

國家廣播公司(NBC)分析，部分共和黨支持者對於川普總統可能無法連任，並不感到絕對悲觀，因為新科大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)任命已趕在選前完成，保守派大法官對自由派大法官擁有6票對3票優勢，就算民主黨候選人白登當選，上台之後也無法突破最高法院的壁壘。

報導分析，某些共和黨選民相信，巴瑞特進入最高法院之後，保守派大法官享有多數優勢，白登政府就算企圖把國家帶上激進路線，也無法得逞。

住在亞利桑納州巴克艾(Buckeye)的川普支持者辛西亞‧曼維爾(Cynthia Manville)，周三晚間與丈夫參加了川普在鳳凰城的造勢大會，兩人都身穿「讓美國再度偉大」的標語T恤。她說：「我們一點都不害怕，因為現在我們擁有保守立場的最高法院。」

曼維爾也說，如果民主黨在國會提出激進路線的法案，到最後將是經不起考驗的。她說：「上帝有辦法守護我們的國家。」

住在內布拉斯加奧馬哈(Omaha)的川普支持者凱莉‧柯洛恩(Kelly Krohn)則說，對於48歲的巴瑞特順利進入最高法院感到「真的非常雀躍」，相信巴瑞特將會有很棒的表現。

她說：「目前唯一讓我感到安慰的，就是6票比3票並不是相反的比數。」她表示，在這種情況下，將來民主黨如果想要通過某些法案，「根本就不可能達成」。

住在亞利桑納州格蘭岱爾(Glendale)的共和黨支持者瑪琳‧帕森斯(Marlene Parsons)說，已經透過提早投票為川普投下一票。帕森斯說，希望巴瑞特能夠把不符憲法的法律給撤銷。

革新派社會團體「整合」(Indivisible)共同創辦人列文(Ezra Levin)指出，以目前最高法院的狀況來看，共和黨支持者自然認為有穩固靠山，因此民主黨如果掌權，就必須以擴增大法官席次、限制大法官任期等手段做為回應。

列文分析，最高法院將不會支持民主黨的社會政策或經濟政策，「如此情形不符民主精神」。他表示，以目前最高法院的狀況看來，白登如果上台之後，想要推出任何改革都無法完成，例如擴大聯邦健保補助、育兒補助、育嬰假、讓華府特區改制成為一州等。

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