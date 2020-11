美國大選登場 民主黨可望拿下參議院掌控權

美聯社

美國大選共有14位聯邦參議員將上演席次保衛戰,其中共和黨 12人,民主黨 2人,民主黨被看好能取得國會全面掌控權,但當中參院 至少5席可能要好幾天,甚至好幾個月才會揭曉。

川普民調下滑,對共和黨在全美各地聯邦參議員候選人的選情造成壓力,川普的盟友南卡羅來納州參議員葛理漢(Lindsey Graham)以及溫和派緬因州參議員科林斯(Susan Collins )等人能否連任,選民將做出決定。

路透根據維吉尼亞大學政治中心(Center for Politics at the University of Virginia)、「庫克政治報告」(Cook Political Report)和選舉內幕(Inside Elections)等三個無黨派機構的美國大選預測進行分析,總共有14位聯邦參議員將上演席次保衛戰,其中共和黨12人,民主黨2人。

參院多數黨領袖麥康諾( Mitch McConnell)在競選造勢時說:「各地選情將有一番激戰。」他在造勢時說,共和黨保住參院多數席次的機率是五五波。

根據前述三項大選預測,麥康諾的這個數字過於樂觀。

它們預測民主黨在參院100席中,最多可以掌控55席,讓民主黨在10年來首次同時拿下參院多數和眾院多數。這次大選,民主黨可望保住眾院多數地位。

儘管民主黨在參院最多可掌控的席次不到足以擋下以冗長發言阻撓議事的60席門檻,但民主黨在參院的多數,對於護航白登(Joe Biden) 的立法議程或阻撓川普連任後政策,將大有助益。

倘若白登當選總統,副總統賀錦麗(Kamala Harris)握有參院兩黨票數相同時,左右法案的關鍵票,民主黨只要再拿下3席共和黨議席,就可以取得國會多數。共和黨目前在參院占53席,民主黨則占47席。

共和黨籍科羅拉多州聯邦參議員賈德納(Cory Gardner)被視為告急的現任參議院新鮮人,共和黨其他告急席次還包括來自阿拉斯加州、亞利桑那州、喬治亞州、愛荷華州、蒙大拿州、北卡羅來納州的首任參議員。

民主黨參議員瓊斯(Doug Jones)和彼得斯(Gary Peters)也分別在阿拉巴馬州和密西根州上演席位保衛戰。