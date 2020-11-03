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美大選全球關注 盟友對手預期將影響華府外交政策走向

編譯陳韋廷／報導
美國總統大選投票3日登場，圖為佛州一處投票所。路透
美國總統大選投票3日登場，圖為佛州一處投票所。路透

美國總統大選投票3日登場，全球都在密切關注這場大選，尤其是美國的歐洲盟友及競爭對手俄羅斯、中國與伊朗，這些國家預期，這場選舉將影響美國外交政策走向。

華盛頓郵報報導，對於盟友、競爭對手、貿易夥伴以及將各國聯繫在一起的條約與機構來說，美國總統大選一直是個具有全球重要性的大事，這次關係尤其重大。

過去四年，美國總統川普顛覆了數十年美國外交政策指導原則，偏好以一種類似交易的即興方式處理世界事務，這種態度有時激怒了美國一些最親密的盟友，並讓他們感到不安。

川普讓美國從多邊協議中退出，包括巴黎氣候協定與伊朗核協議，並發動數場貿易戰。他限制進入美國的合法移民，並大幅減少獲准進入美國的難民人數，但對北韓、俄國和土耳其的強人領袖們卻表達欽佩。

若白登獲勝，這次選舉將代表美國政策的關鍵轉向。他承諾恢復一種更為傳統的外交政策，並曾說自己當總統後首件事就是「跟他國元首通話，表示『美國回來了，你們可以依靠我們』」。

至於俄國，莫斯科對川普獲勝的希望反映在親克里姆林宮媒體的報導中。這些報導的主要論調就是美國民主正在瓦解，選後恐發生暴力、衝突甚至內戰。國營的Vesti電視台報導白宮周圍架起圍欄，並稱選舉過後，川普恐在碉堡內過夜。

在歐洲，民眾與領導人也在密切關注。許多人擔心川普連任後恐退出北約，引發一場因為必須重新武裝而改變歐洲社會的安全革命。歐洲領袖們更私下表示，他們正在為未來幾天的不確定性做準備。

在中國，許多分析家希望白登上台，讓雙方緊繃的外交關係暫時獲得喘息。然而，也有不少人擔心，即使川普落敗，他也已經讓北京和華府成為長期敵手。

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