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參謀首長聯席會議主席與新聞主播視訊 強調不介入選舉

記者顏伶如／綜合報導
參謀首長聯席會議主席米利。(美聯社)
參謀首長聯席會議主席米利。(美聯社)

Axios新聞網站報導，兩名消息人士透露，參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)周末期間率領軍方將領與多位新聞台主播視訊，強調軍方絕不介入選舉。由於「出動軍隊介入選舉」的傳言甚囂塵上，報導指出，軍方高層希望透過這場不公開(off-the-record)的視訊會議，消弭疑慮。

報導指出，美軍網路司令部(U.S. Cyber Command)司令中曾根(Paul Nakasone)、國民兵局(National Guard Bureau)局長霍坎森(Daniel Hokanson)也參加了這場視訊會議。

長期以來，軍方向來不介入政治，對於選舉保持中立，但2020年大選期間卻出現各種傳聞，包括若有選舉糾紛將由軍方決定、若川普敗選卻不願下台將由軍隊逐出白宮等，消息來源除了社運人士之外，還有政治人物。

報導指出，這場不公開的視訊會議是由軍方高層安排，選在選前最後一個周六日舉行，由米利親自出馬與知名新聞主播視訊，說明軍方絕對不會介入這次大選。

消息人士指出，米利在視訊中對主播們說，軍方完全不會介入政權和平轉移。一名軍方高層將領則對主播們表示，如果在大選日看到新聞報導有穿著制服的國民兵(National Guard)出現，無須惶恐；聯邦層級並沒有全面動員國民兵，只有配合部分州長請求，提供支援。

軍方將領在會中也説明如何確保主要基礎建設免於遭受網路駭客攻擊。消息人士指出，軍方高層在會中指出，外國勢力的卻企圖干預這次大選，但到目前為止並無任何跡象顯示這些行動達到影響選民投票動向的目的。

報導指出，參加這場視訊會議的主播包括美國廣播公司(ABC)主播史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)、哥倫比亞廣播公司(CBS)主播諾拉‧歐唐尼爾(Norah O'Donnell)、國家廣播公司(NBC)主播霍特(Lester Holt)、美國有線電視新聞網(CNN)主播史修托(Jim Sciutto)以及福斯新聞網(Fox News)主播瑪莎‧麥克卡魯姆(Martha MacCallum)。

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