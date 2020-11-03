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大選日一早 白登訪故居 川普致電新聞台吐苦水

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大選日一早 白登訪故居 川普致電新聞台吐苦水

記者顏伶如／綜合報導
白登3日賓州克蘭頓時故居，向街上民眾揮手致意。(美聯社)
白登3日賓州克蘭頓時故居，向街上民眾揮手致意。(美聯社)

大選日一早，民主黨候選人白登重返賓州克蘭頓(Scranton)兒時故居，受到聚集街道的民眾歡呼。尋求連任的川普總統則比原訂電話連線時間遲了45分鐘，向福斯新聞網「福斯與朋友」(Fox & Friends)大吐苦水，抱怨為何福斯新聞要轉播前總統歐巴馬在白登造勢大會上的演講，批評福斯新聞今年大選的報導已與2016年不一樣。川普也透露，不會自行宣布當選。

至於是否在大選之夜自行宣布勝選，川普在電話連線中說，如果真的勝利，才會宣布勝選。他也表示，民調都是「遭到壓迫」的調查結果。

他說：「如果有勝利，就是勝利。」他表示：「我覺得我們會贏，但要真正獲得勝利才行。沒有必要耍手段，我覺得我們會贏的。」

3日早晨7時，白登在妻子吉兒‧白登(Jill Biden)及兩名孫女芬妮根‧白登(Finnegan Biden)、娜塔莉‧白登(Natalie Biden)陪同下，前往2015年病逝長子波‧白登(Beau Biden)長眠的德拉瓦州威明頓(Wilmington)聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂(St. Joseph on the Brandywine Roman Catholic Church)墓地並參加禮拜。

白登也重返賓州克蘭頓童年時期住過四年的故居，抵達當地時說：「歡迎回家。」他說，兩個孫女從沒到過克蘭頓，因此帶她們同行。白登選舉團隊表示，白登接下來將前往費城競選總部。

川普3日早晨與「福斯與朋友」連線時聲音略顯沙啞，抱怨福斯新聞網轉播歐巴馬在白登造勢的談話全程，並說福斯對於今年大選的報導與上次不一樣。

川普在電話連線中說，如果白登當選，在國會裡肯定拿「四人幫」沒辦法，「他肯定無法控制她們」。川普所指的「四人幫」為民主黨籍四位女性國會議員：紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)、麻州聯邦眾議員普斯莉(Ayanna Pressley)、密西根州聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)。

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