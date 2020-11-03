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20年前車之鑑 美電視台選舉之夜顧招牌不搶快

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
20年前美國總統大選高爾對決小布希，當時多家美國搶快宣布高爾當選，不料最後由小布希奪下總統寶座。Getty Images
20年前美國總統大選高爾對決小布希，當時多家美國搶快宣布高爾當選，不料最後由小布希奪下總統寶座。Getty Images

美國總統大選投票今天登場，各家電視台新聞部主管在籌備今年的選舉之夜時，謹記20年前高爾對決小布希那一場不堪回首的教訓。

當年各大電視台現場轉播開票預估結果，搶快宣布時任副總統的高爾（Al Gore）拿下關鍵的佛羅里達州，當選總統，卻在凌晨改口稱共和黨總統候選人小布希（George W. Bush） 為下屆美國總統。兩人票數不相上下，高爾最後承認敗選。

2000年總統大選結果最後在選後一個多月才確定。選舉之夜唯一的輸家是賠上自家聲譽的電視台。

福斯（Fox）新聞媒體總裁華勒斯（Jay Wallace）說：「我覺得2000年的陰影仍徘徊不去。」 福斯是當時最早宣布高爾當選的新聞台之一。

「儘管新聞台競爭激烈，但你清楚你是在預測總統當選人，你絕對不想犯下這種錯誤。」

今年的總統大選是民主黨候選人、前副總統白登對決共和黨現任總統川普。電視台在準確報導選舉結果上面臨有史以來最大的壓力，不得有半點沒有根據的臆測。

路透訪問美國五大新聞網的高層對於選情之夜的計畫，他們強調重點將放在克制不求快，並對未知的部分保持透明度，傳達令人安心的訊息，即緩慢的結果不意味著危機。

國家廣播公司新聞網（NBC News）總裁歐本漢（Noah Oppenheim）說，選情之夜「不會是關於故事情節、敘述之類，或者是預測、預言。而是關於『在某個特定時間點我們確實知道的資訊』，謹守聚焦在這些事實上」。

2000年選舉之夜時，NBC當家主播魯塞特（Tim Russert）在白板上潦草登記票數；今年電視台主播們的道具肯定比當年更高科技。各家電視台將展示它們在民調、深度資料分析和對於投票機制和假新聞報導等方面的投資。

迪士尼（Walt Disney Co）旗下的美國廣播公司新聞網（ABC News），和維亞康姆哥倫比亞廣播公司（ViacomCBS Inc）旗下的哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），都特別成立一個小組，專門負責像是外國選舉干預，以及以州為單位看選票如何計票等議題。

哥倫比亞廣播公司新聞網的「決戰州追蹤」，則是結合民調、選民參與檔案、人口普查資料和歷史模式。

康卡斯特公司（Comcast）旗下的國家廣播公司新聞網（NBC News）將選票觀察小組的編制倍增，當中包括24位特派員、記者和製作人，聚焦在投票和假新聞等議題。過去一年來，這個新聞團隊專注在五大指標州佛羅里達州、密西根州、威斯康辛州、賓夕法尼亞州和亞利桑那州的選民心理。

這將是主要電視網從不同供應來源取得資料的首次總統大選，增加了選舉之夜回報不同觀點的可能性。

哥倫比亞廣播公司新聞網總裁辛瑞斯基（Susan Zirinsky）表示，重點是要幫觀眾準備好幾套選舉之夜可能發生的劇本。「這場選舉完全無法逆料」。

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