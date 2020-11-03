選戰賭盤史上最大注！神秘英商人砸500萬押川普贏

一名神秘賭客跟風向對賭，用有史以來最高的500萬美元押川普連任成功。美聯社

2020年美國總統大選 3日投票，儘管各家主流民調都看好民主黨候選人白登勝出，一名神秘賭客卻決定跟風向對賭，用有史以來最高的500萬美元 押川普 連任成功。

太陽報報導，這是加勒比海荷蘭海外屬地古拉索（Curaçao）私人莊家據信收過的最大一筆政治賭注，神秘賭客則是一位英籍前海外銀行家。據他的友人透露，這位賭客曾先諮詢過川普競選陣營內部人士，要藉高風險下注海噱一筆。

博彩業人士告訴太陽報，「消息已流傳一陣子了，我們相信這是政治賭局有史以來下注最重的一次」，據報川普勝出將讓神秘賭客贏得近1500萬美元彩金。

據悉另有一名賭客下100萬英鎊（約129萬美元）賭白登勝出，但博彩業者立博（ladbrokes）集團仍指，最後一周趕著下注的賭客中，有四分之三押川普勝選，「根據博彩業者與民調專家，白登看起來是勝局已定（home and hosed），但仍有賭客看在賠率的分上，選在最後一刻下注賭川普勝」。

政治賭博在美國屬非法行為，但海外並未設限，博彩業者目前已收到3.37億美元的下注。英國博彩業者GVC的政治博彩主管沙德狄克（Matthew Shaddick）指出，這是一個很大的市場，「賭盤是2016年的兩倍，很輕鬆就成為史上最大的政治賭盤」。