大選恐上演法律焦土戰！每個關鍵州、每張選票都計較

美國許多地方設選票投遞箱，方便選民郵寄投票。西雅圖一名選民將選票投入投遞箱。(美聯社)

紐約時報報導，美國總統大選即將落幕，如果在3日投開票當天沒有明顯贏家，將會有一場法律焦土戰，川普 和白登陣營、投票 權組織、保守派組織正在募資並派出律師團，將在每一個影響選舉結果的關鍵州、每一個郡斤斤計較哪一張選票算，哪一張不算。

美國投票制度受到新冠肺炎疫情的嚴重考驗，兩陣營已出動數百名律師，規模之大為2000年爭議選舉以來僅見。在此之前，川普和共和黨 已公開企圖使某些選票失效。

德州共和黨人要求州政府官員把休士頓地區12萬7000多張選票丟掉，理由是為因應疫情而新創的「得來速」（drive-through）投票站不合法。德州一名聯邦法官2日駁回共和黨的主張，共和黨揚言上訴。

在內華達州、密西根州和賓州等關鍵州，共和黨透過法律途徑，企圖強迫選務官員讓共和黨選舉觀察員得以觀看處理不在籍投票的過程，以便更有效的對不在籍投票提出挑戰。共和黨已在北卡羅來納州採取此策略，希望能適用於全國。共和黨準備挑戰沒有簽名或郵戳不清楚的選票。

在選戰最後幾天，川普承認他可能得靠法律戰才能贏。他1日對記者說，「選舉一結束，我們就會出動律師」。

曾在2000年為小布希打選舉官司的共和黨律師金斯柏格（Ben Ginsberg）1日在華盛頓郵報撰文指出，川普和他的法律團隊假借查選舉舞弊之名，企圖壓制投票。

他寫道：「川普競選團隊和共和黨今年已在全國打了40多件投票和選票官司，其中沒有任何一件的目的是讓選民更方便投票，許多官司是為了設下投票障礙。」

金斯柏格指出，許多官司是為了使不在籍選票失效，包括不適當的簽名、見證人的條件，以及排除在選後才寄達的選票。

共和黨也控告一些方便投票的設施，例如選票投遞箱（drop boxes）和路邊投票（curbside voting）。金斯柏格指出，川普和共和黨不提出吸引選民的政見，反而想方設法讓選民投不了票或讓選票失效。