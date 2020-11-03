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總統大選今投票 近億選民已投 史無前例

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
在麻州處處可見提早投票的投票站。(美聯社)
在麻州處處可見提早投票的投票站。(美聯社)

總統大選今天投票，儘管多州選舉規定因新冠病毒疫情出現調整，但許多美國人已克服各種困難，透過選票表達心聲；在大選前夕，不管是提早投票或通訊投票均已締造空前紀錄，至少9842萬選民完成投票，已超過2016年大選總投票人數(1億3900萬人)的三分之二。

無黨派網站「美國選舉計畫」(U.S. Elections Project)數據顯示，截至2日下午，部分州仍接受提早投票的選票，已有3553萬人親自提早投票，6289萬人通訊投票。

今天大選投票日估計約有數千萬選民，將在美國各地投票所排隊，以傳統投票方式行使投票權。

與往年大選最大的不同之處在於，今年選前已完成投票的民眾裡，許多人在疫情期間失去工作，甚至有至親好友染疫身亡；提早投票人數激增，投票所門外大排長龍，排隊十多小時的民眾大有人在，有人頂著烈日，有人冒著風雨，並且冒著潛在染疫風險，堅決投票。

值得注意的是，川普總統連續數月強力質疑選舉制度公正性，但民眾不管前往傳統投票所排隊投票完成提早投票，或者申請缺席投票，數量不但未比往年減少，反而數倍增加。

各地選務機關在這次大選面臨雙重考驗：疫情爆發後，選務人員嚴重短缺，某些地區選務單位不得不縮減投票所地點，而同一時間隨著選務規定修改，郵寄選票暴增，讓選務機關負荷沉重。

川普已聲稱，考慮阻止大選日過後計算郵寄選票，對於選舉結果則考慮訴諸法院。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)2日接受公共廣播電台訪問時表示，如果總統選舉出現選舉人團選票計票爭議，眾院已準備好決定總統由誰勝出，「我們已準備好一陣子，因為我們看到這個總統的不負責任與不尊重憲法、民主與選舉的公正。」

根據憲法，如果選舉人團陷入僵局，導致大選沒有明確勝負者，憲法第二條第一章第三款規定，屆時將由眾院決定總統當選人，參院決定副總統當選人，所以最後也可能出現總統與副總統不同黨的情形。

但參院與眾院投票規定各不相同，在參院的副總統投票程序中，每名參議員只能投下一票。而在眾院的投票中，來自同一州的眾議員則只能為選出總統共同投下一票，不管各州人口規模如何，候選人至少要取得26州投票，才能勝出。

民主黨陣營過去這段期間則在雄厚選舉募款資金做為靠山之下，加上眾多民權團體聯手響應，以數十件選舉訴訟回敬共和黨，為全美各地選民爭取投票規定鬆綁。

華盛頓郵報指出，多州選務單位雖遭遇百般阻撓，還是成功將數以百萬計缺席投票申請書與通訊選票寄給選民；全美合格登記選民當中至少84%是以通訊投票在這場大選中投下一票。

2020年大選結果能否在3日晚間順利揭曉，或將拖延數周之久等候各州計票，甚至有時間更長的司法攻防戰，變數仍多，也將影響美國與國際的未來。

紐約州的提早投票到1日才結束。圖為在紐約市哈林區的選民1日175在小學教室走廊排...
紐約州的提早投票到1日才結束。圖為在紐約市哈林區的選民1日175在小學教室走廊排隊投票。(美聯社)

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