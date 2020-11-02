川普佛州造勢 暗示選後將開除佛奇

公衛專家佛奇(右)、川普總統。(美聯社)

川普 總統2日現身關鍵搖擺州佛羅里達的歐帕路卡市(Opa-locka)進行選舉造勢，活動中他透露自己很可能會在選後開除國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)，此話一出再度引發軒然大波；另外，白宮防疫工作小組協調員柏克斯(Deborah Birx)則警告，疫情 進入致命性的新階段，要求政府應採取更積極的行動。

在造勢活動中，川普支持者鼓譟喊著「開除佛奇」，川普先是露出驚訝的表情並環顧四周支持者們，接著回答：「別告訴任何人，但選舉結束後，讓我等個一陣子。」

此話一出台下歡聲雷動，川普又表示：「他(佛奇)做錯了很多事，他是個好人，但他做錯了很多事。」

民主黨總統候選人白登(Joe Biden)同日在推特上發文為捍衛佛奇：「我們需要的，是一個能聽從像佛奇這樣專業人士建議的總統。」

事實上，佛奇並非總統指派的官員，因此川普無權開除；但技術上來說，川普可向佛奇的直屬上司、國家衛生研究院(NIH)的院長柯林斯(Francis Collins)，或是衛生部長阿查爾(Alex Azar)施壓達到目的。

此外，針對國內疫情加劇的情勢，白登競選團隊全面主打川普在防疫上的缺失，而川普則不斷強調，白登會讓國家再次回到封鎖的狀態；但柏克斯指出：「疫情正在進入最令人擔憂、且最致命的階段，造成國內的死亡人數不斷上升；這和封鎖無關，我們從3月或4月就開始封鎖，但我們卻沒有實施更激進平衡的手段來控制疫情。」

根據柏克斯的內部報告，與川普的論調有許多相異之處，包括川普先前聲稱因檢測規模擴大才導致確診人數增加，但柏克斯卻強調檢測規模維持平穩且有下降的趨勢；柏克斯警告疫情已進入最危急的時刻，全國本周單日確診人數恐怕上看10萬人。