我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女神卡卡匹茲堡與白登同台 獻唱：喬 我的賓州男人

「你不是我媽了」挺川普引家庭革命 關係難修復

「你不是我媽了」挺川普引家庭革命 關係難修復

記者張聲肇／綜合報導
「川普主義」已證明是吸票保證。圖為川普總統2日在密西根州造勢，川粉熱情參與。(Getty Images)
「川普主義」已證明是吸票保證。圖為川普總統2日在密西根州造勢，川粉熱情參與。(Getty Images)

終生民主黨的高梅茲(Mayra Gomez)五個月前，告訴21歲的兒子，她要選川普，這位41歲的母親從此「失去」了一個兒子。

密爾瓦基居民高梅茲告訴路透，兒子當時回應：「你要選川普，你就不是我媽了。」她說，兩人吵得太激烈，即使川普3日輸了，母子關係恐難修復。

因為川普強硬取締非法移民，又把經濟搞得不錯，把選票投給川普的高梅茲說，「在人們心中，川普是怪獸，這真令人傷心，很多人不再和我講話，我不確定這情況會不會改善。」

川普第一任造成的美國社會的分裂，已衝擊家庭核心和親朋好友圈，而且要這些已撕破臉的家人親朋重歸和好，簡直不太可能。這是路透訪問五個川粉和五名白登支持者後，所得的結論。

欣賞川普的人，欣賞他勇於改革移民政策、任命保守派法官、棄傳統如敝屣，視其尖酸刻薄語言為「直言率語。」

看他不順眼的人，認為地產商出身、真人秀節目主持人川普，是美國民主的一大威脅，撒謊成性、種族主義、新冠病毒襲擊美國卻毫無對策，以致死了23萬人，川普則一貫稱這些都是「假新聞。」

就算他3日敗選，他對美國社會造成的兩極對立，許多人恐怕永無彌縫的可能。密西根州洛契斯特行為醫學中心心理學家沙爾(Jaime Saal)說，「很不幸的，我不認為國家要療癒像換個總統那麼簡單。」

沙爾說，國家要療癒，要很長的時間、很大的努力，需要兩黨都願意放下、向前看。

他看到的人際關係緊張，源自美國今日面臨的政治、公衛、社會變動的張力，政治對立造成兄弟、親子、妯娌甚至夫妻反目。

川普2016年當選以來，不斷分裂家庭、朋友、鄰里，大家都訴諸臉書和推特，毫無禁忌的表達擁川或反川情緒，川普自己更肆無忌憚的推文火上加油。

今年9月，立場中立的丕優研究中心發布調查說，川普和白登支持者各幾達80%沒有「對方」的朋友，有也沒幾個。

今年1月，蓋洛普民意調查季發現，川普任期進入第三年，美國政黨兩極化已破紀錄嚴重，2019年，89%共和黨人認為川普政績良好，僅7%民主黨人同意。

77歲的蓋兒‧麥考米克(Gayle McCormick)因為81歲的先生2016年票投川普，離他而去。她說：「川普貽禍要很久很久才恢復得過來。」她現在住溫哥華，先生住阿拉斯加。兩個孫子不和她講話，因為她那次投喜萊莉‧柯林頓。

編輯推薦

川普 美國 非法移民

上一則

圖輯／川普即使敗選 「川普們、川普主義」都不會消失

下一則

川普佛州造勢 暗示選後將開除佛奇

延伸閱讀

圖輯／川普即使敗選 「川普們、川普主義」都不會消失

圖輯／川普即使敗選 「川普們、川普主義」都不會消失

大選前最後衝刺 川普批白登「賣掉密西根」

大選前最後衝刺 川普批白登「賣掉密西根」

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查
川普：女神卡卡是小丑 民主黨將重蹈覆轍

川普：女神卡卡是小丑 民主黨將重蹈覆轍

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

2020-11-02 04:00
紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

2020-10-30 10:55
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
美股的「總統指標」預測白登將勝選；不過「總統指標」並非每次都準確預測大選結果。美聯社

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

2020-11-01 10:44
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
民主黨總統候選人白登26日在賓州競選。(美聯社)

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

2020-10-27 03:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選
美國情侶入住百年老屋 挖到價值3.3萬陳年威士忌

美國情侶入住百年老屋 挖到價值3.3萬陳年威士忌
1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州