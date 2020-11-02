我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選前回防賓州 民調顯示白登領先川普幅度縮小

迎接選舉結果 道指漲423點

選前回防賓州 民調顯示白登領先川普幅度縮小

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統大選選前一天，雙方民調拉近。Getty Images
美國總統大選選前一天，雙方民調拉近。Getty Images

總統大選選前一天，川普總統和民主黨總統候選人白登皆回防掌握20張選舉人票的賓州；華府新聞網站Politico2日整理最新民調，兩份不同做法的民調顯示，白登在賓州保持領先，但差距正在縮小，美國國家廣播公司新聞網（NBC）和Marist民調顯示白登領先5個百分點，真清晰政治網站（Real Clear Politics）顯示，過去一周的賓州民調平均，白登領先川普約2.9個百分點。

NBC和Marist2日公布選前最後一波民調，白登支持度為51%，領先46%的川普約5個百分點，同家公司上一次民調結果，白登以53%領先川普9個百分點。

真清晰政治顯示，過去一周的賓州民調平均，白登領先川普約2.9個百分點。

川普2016年以得票領先1.2個百分點的差距，贏得賓州，這是他贏得2016年選舉的重要一役。

位在賓州的費城詢問報（Philadelphia Inquirer）2日報導，若賓州郊區湧現民主黨支持者，則全州可望被帶動；若川普的藍領支持者在鄉村地區傾巢而出，他就可能複製2016年的勝選。

費城詢問報報導，賓州公鹿郡（Bucks County）一直都是總統選舉的搖擺選區，共和黨地方官員評估，川普在公鹿郡支持度不差，但並非穩操勝券，若川普在此丟掉多數，麻煩就大了。

另外，路澤恩郡（Luzerne County）、拉克瓦納郡（Lackawanna County）及伊利郡（Erie County）將是此次選舉的賓州激戰區。

川普上月31日全天都待在賓州拉票，2日再從賓州出發，經北卡、威斯康辛州前往密西根州造勢；白登一早就從伊利郡開始拉票，賀錦麗從路澤恩郡出發，白登晚間固守匹茲堡、賀錦麗留在費城造勢。

編輯推薦

賓州 川普 白登

上一則

川普譏女神卡卡站台白登 北卡造勢高呼解禁

延伸閱讀

選前最後造勢！川普怒斥「假民調」 白登籲終結4年亂局

選前最後造勢！川普怒斥「假民調」 白登籲終結4年亂局
共和黨民調專家：隱形川粉大量投票現象並未出現

共和黨民調專家：隱形川粉大量投票現象並未出現
艾默生學院民調：白登佛州領先川普6個百分點

艾默生學院民調：白登佛州領先川普6個百分點
白宮發言人：川普將在白宮度過大選夜 觀看選舉結果

白宮發言人：川普將在白宮度過大選夜 觀看選舉結果

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

2020-11-02 04:00
紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

2020-10-30 10:55
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
美股的「總統指標」預測白登將勝選；不過「總統指標」並非每次都準確預測大選結果。美聯社

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

2020-11-01 10:44
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
民主黨總統候選人白登26日在賓州競選。(美聯社)

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

2020-10-27 03:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？
美國大選倒數一天 5件事不可不知

美國大選倒數一天 5件事不可不知
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選