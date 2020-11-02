選前回防賓州 民調顯示白登領先川普幅度縮小

美國總統大選選前一天，雙方民調拉近。Getty Images

總統大選選前一天，川普 總統和民主黨總統候選人白登 皆回防掌握20張選舉人票的賓州 ；華府新聞網站Politico2日整理最新民調，兩份不同做法的民調顯示，白登在賓州保持領先，但差距正在縮小，美國國家廣播公司新聞網（NBC）和Marist民調顯示白登領先5個百分點，真清晰政治網站（Real Clear Politics）顯示，過去一周的賓州民調平均，白登領先川普約2.9個百分點。

NBC和Marist2日公布選前最後一波民調，白登支持度為51%，領先46%的川普約5個百分點，同家公司上一次民調結果，白登以53%領先川普9個百分點。

真清晰政治顯示，過去一周的賓州民調平均，白登領先川普約2.9個百分點。

川普2016年以得票領先1.2個百分點的差距，贏得賓州，這是他贏得2016年選舉的重要一役。

位在賓州的費城詢問報（Philadelphia Inquirer）2日報導，若賓州郊區湧現民主黨支持者，則全州可望被帶動；若川普的藍領支持者在鄉村地區傾巢而出，他就可能複製2016年的勝選。

費城詢問報報導，賓州公鹿郡（Bucks County）一直都是總統選舉的搖擺選區，共和黨地方官員評估，川普在公鹿郡支持度不差，但並非穩操勝券，若川普在此丟掉多數，麻煩就大了。

另外，路澤恩郡（Luzerne County）、拉克瓦納郡（Lackawanna County）及伊利郡（Erie County）將是此次選舉的賓州激戰區。

川普上月31日全天都待在賓州拉票，2日再從賓州出發，經北卡、威斯康辛州前往密西根州造勢；白登一早就從伊利郡開始拉票，賀錦麗從路澤恩郡出發，白登晚間固守匹茲堡、賀錦麗留在費城造勢。