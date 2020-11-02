川普譏女神卡卡站台白登 北卡造勢高呼解禁

大選前一天，川普總統趕場造勢，持續抨擊對手白登是偽君子、共產主義。美聯社

選前最後一天，總統候選人川普選擇在陽光帶北卡 州、鐵鏽帶賓州、密西根、威斯康辛連趕12小時、五場造勢，同日副總統彭斯、第一夫人梅蘭妮雅也在賓州、北卡分頭催票。川普選擇造勢的地點，均有特殊意義。北卡費耶特維爾(Fayetteville)是明州遭警壓頸致死的佛洛伊德(George Floyd)的出生地，6月曾因示威失控成暴動宣布宵禁，當地有大量保守派基督教徒白人居民。賓州史克蘭頓(Scranton) 則是白登 的出生地，CNN月前曾在該地舉辦白登里民大會。而對於白登當天選擇與女神卡卡(Lady Gaga)在賓州同台，他嘲諷女神卡卡是抵制水力壓裂開採天然氣組織 Artists Against Fracking成員，指白登此舉如同再次證明其立場。

川普總統選在賓州史克蘭頓(Scranton)造勢，白登上月曾與女神卡卡同台，川普嘲諷女神卡卡是抵制水力壓裂開採天然氣組織成員，指白登此舉如同再次證明其立場。Getty Images檔案照

「再四年、再四年」群眾呼聲中，川普於北卡費耶特維爾機場造勢會場表示，自己前一天五場造勢，人氣遠超白登。近期美國 GDP、就業雙成長，相比歐洲封城，54%美國人說現在比四年前更好。相較白登主張開放邊境、拆除圍牆，讓更多恐怖主義國家難民進入，他支持警察、法治。2016北卡將美國置於第一位，選擇支持他。今年他也將在賓州、佛州，大獲全勝。

他首先批民調，特別點名唱衰他的福斯電視台，民調比四年前更不準確，當時指他將輸九個搖擺州，結果全贏。ABC、華郵民調，指他在威州落後17%，這類大幅差距的假民調，是企圖打擊共和黨支持者投票意願。他指假新聞是現在最大的趨勢，每天列舉川普罪狀，卻拒絕報導白登父子收賄，事實上，中國是白登最大支持者。

媒體強調新聞自由，他指實際上是新聞迫害，而非自由。川普舉例昨天獲得匹茲堡郵報背書，雖然文章批評他固執，但也列舉多項他創造的奇蹟。他強調，如果不固執，無法應付這些假指控、調查至今。

他稱白登過去40年外交政策從未正確，但那還是其盛年，現在已不是。現場播放多段白登過去失言錄像，嘲諷其神智不清，群眾口哨、掌聲不斷。他則問台下觀眾是否準備好迎接美國第一任女性總統？

他逐一點名台下退伍軍人支持者，包含二戰老兵，向他們舉手敬禮，強調任內擴大國防預算、退伍軍人醫療福利，並推動中東和平，撤回美軍。

川普批評白登偽君子、共產主義、支持墮胎。指美國絕不會成為社會主義國家，若想有尊嚴，應投自己一票。選擇白登等於封閉，沒有感恩節、復活節，沒有未來。他強調疫苗幾周內將上市，擺脫這場中國瘟疫。白登卻要延後，將美國變成監獄。他也為目前民調兩位數落後的北卡州長共和黨候選人拉票，指民主黨封城，居民甚至無法上教堂。11月4日，北卡將解禁。支持共和黨，還權於民，就是支持美國夢。