除了開票結果恐延遲 大選夜還有這些看點

大選選舉夜有許多變數，全美各界正屏息以待。美聯社

由於今年大選提前投票 與郵寄投票的選民大增，以往等待選舉結果的漫漫長夜，恐怕會延長成好幾天、甚至是好幾周。不過，選舉夜勢必仍會充滿變數，投資人也會睜大眼睛，緊盯可能透露誰勝選的蛛絲馬跡。

多數民調機構指出，最重要的六大搖擺州為：佛州 （選舉人票為29張）、賓州（20）、密西根州（16）、北卡羅來納州（15）、亞利桑那州（11），以及威斯康辛州（10）。

川普 在2016年能選贏喜萊莉．柯林頓，主要是他拿下賓州、密西根州，及威斯康辛州，儘管差距很小。

四年後，川普競選團隊認為，這幾個搖擺州再度成為川普連任的關鍵，且共和黨和民主黨都認為，賓州有可能是決定這次大選的關鍵所在。

不過，賓州、密西根州及威斯康辛州，要到選舉日才開始計算那些提前投票的選票，意味著選舉結果和預測不太可能在選舉夜出爐。

佛州反倒成為眾所矚目的焦點，因為過去14次總統選舉，只要拿下佛州就能當選，只有一次例外。

這個「陽光之州」有完善的系統進行提前投票，且已開始計票，讓多數名嘴預測佛州有望在選舉夜率先揭曉選票結果。佛州西北部的投票截止時間為美東時間11月3日晚上8時。

佛州也是種族及族群最多樣化的州之一，不僅有眾多黑人和拉丁裔選民，該州退休人士的比率也居全美之冠。佛州的開票結果或許可以反映全美不同年齡層的投票趨勢。

佛州各郡的投票結果，也可能提供一些全國選舉結果的線索。如果白登拿下皮尼拉斯郡，可能對他的全國選情是個好消息。

從川普在薩姆特郡（共和黨票倉）領先的幅度，也可能看出川普在上次大選幫助他勝選的年長選民的表現。薩姆特郡的年齡中位數高於全國各郡。

同樣位在太陽帶的北卡州和亞利桑那州，也已開始計票，提高了開票結果在選舉夜出爐的可能性。這兩州投票所停止開放的時間分別為美東時間3日晚間7時30分和9時。

數據專家警告，任何州公布的首批開票結果，都難以得出全面的結論，在投票結果接近的州尤其如此。由於優先計算到場投票的票數，首批開票結果可能顯示川普陣營領先，但之後隨著郵寄選票的開票數增加，可能變成白登勝選的局面。

各新聞網在搖擺州幾個郡所做的出口民調，也值得密切關注，因為可能從中看出關鍵族群整體的投票趨勢。

不過，川普不是唯一在11月3日尋求連任的政治人物。眾議院要在這天全面改選，參議院有三分之一的議員也要改選。民主黨盼能繼續守住眾院，並奪回參院的掌控權；目前共和黨和民主黨在參院的席次為53比47。

雖然共和黨預計會在阿拉巴馬州增加一席參議員席次，但多位共和黨參議員的連任之路，都正面臨艱難的戰役。

這些人包括了緬因州的柯林斯（Susan Collins）、北卡州的提里斯（Thom Tillis）、南卡州的葛蘭姆（Lindsey Graham），這幾州都位於東岸，投票截止時間介於美東時間晚上7時至8時之間。