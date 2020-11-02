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川普父子大力鼓吹 川粉監票大隊卻未出現

記者顏伶如／綜合報導
川普父子多次呼籲支持者組成「監票大隊」，但全國各地選務官員指出，在目前提早投票的投票所，並未看到傳說中的川粉「監票大隊」。Getty Images
川普父子多次呼籲支持者組成「監票大隊」，但全國各地選務官員指出，在目前提早投票的投票所，並未看到傳說中的川粉「監票大隊」。Getty Images

從9月以來，川普總統及川普長子小唐納‧川普多次以慷慨激昂言詞，呼籲支持者組成人數龐大的「監票大隊」，進駐全美各地投票所嚴防「選舉結果被偷走」。非營利新聞調查組織ProPublica指出，雖然沒有官方正式統計，但全國各地選務官員紛紛指出，在目前提早投票的投票所，並未看到傳說中的川粉「監票大隊」，有些時候前來監看投票狀況的民眾當中，民主黨支持者遠遠超過共和黨支持者。

川普今年9月在北卡羅萊納州溫斯頓-塞勒姆(Winston-Salem)的造勢活動上，鼓勵台下支持者要承擔監票任務。川普說：「要好好盯著他們的偷竊跟搶奪行動。這很重要。」

小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)9月間則在鏡頭前說：「激進左派出動地面部隊要從我父親手中偷走選舉。我們不能讓這種情況發生。我們需要所有四肢健全的男男女女，都加入川普選舉固票行動大隊。」

然而，川普父子所鼓吹的大隊人馬，似乎沒有成形。ProPublica報導指出，全美各地選務機關主管指出，某些時候前往投票所監看狀況的民眾裡，民主黨支持者遠遠超過共和黨支持者；川普選舉團隊過去這段期間在科羅拉多州、內華達州積極招兵買馬，準備成立大規模監票部隊，可是到了大選日來臨前夕，組織運作卻已逐漸枯竭。

喬治亞州選委會副主委喬登‧弗契斯(Jordan Fuchs)指出，根據喬州規定，郡政府機關與各個政黨都能安排監票人員，到目前為止出現最多監票人員的地點是富爾頓郡(Fulton County)。

她表示：「我接到的統計報告顯示，來自左傾立場的政黨組織總共派出數千名監票人員，來自右傾立場政黨組織的監票人員，相對顯得稀少。」

弗契斯分析，川普團隊不斷呼籲民眾站出來監票，「理由很簡單，就是他們知道右傾立場政黨組織的監票人員，根本嚴重缺乏」。

德州威明頓郡(Williamson County)選委會主任戴維斯(Christopher Davis)說，投票所出現的監票民眾只有三三兩兩而已，絕大多數是當地一名保守派倡議人士派來的，為了宣揚毫無根據的選舉舞弊陰謀論。

戴維斯說，郡政府上周啟用計票中心開始處理通訊選票時，只有一名監票民眾現身，這位民眾來自川普陣營，出現期間遵守了所有規定。

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