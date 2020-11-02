川粉到家門口高喊把白登關起來 巴維理與其握手合影

司法部長巴維理(William Barr)。(美聯社)

美聯社記者巴薩莫(Mike Balsamo)周末期間在推特發文指出，一群川普 支持者聚集在司法部長巴維理 (William Barr)維吉尼亞州住家門外，高喊把白登 「關起來」口號，巴維理出面與群眾見面，解釋自己在司法部調查行動的扮演角色為何，並與川粉一一握手，拍照合影。

福斯新聞網報導，巴維理維州住家門外31日聚集了10多名帶著「川普2020」旗幟與「白登說謊真要命」、「公平司法即將到來」等標語海報的群眾，高呼口號要求司法部加強調查民主黨總統候選人白登，還喊著「把他關起來」。其中有民眾身穿「腐敗喜萊莉應該坐牢」的標語T恤。

報導指出，巴維理後來從家門走出，與群眾談話、握手並合影。

A DOJ official says Barr went outside to greet the crowd, chatted with the folks out there, explained DOJ’s role generally in investigations and then shook hands and posed for photos with them. https://t.co/9AuY66xUea — Mike Balsamo (@MikeBalsamo1) October 31, 2020

華盛頓郵報記者凱斯勒(Gleen Kessler)則在推特上傳照片指出，根據巴維理維州麥克廉(McLean)社區鄰居提供訊息，一群川普31日下午跑到巴維理家門口抗議，抗議訴求則是巴維理為川普出力不夠，沒有把白登關起來。

美聯社報導，巴維理對群眾解釋自己在司法部調查行動的扮演角色為何。

八卦媒體紐約郵報(New York Post)上個月刊登據稱為白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)送修筆電外洩電郵的報導後，雖然沒有司法機關調查證實，川普總統多次在造勢活動上指控白登涉嫌貪腐，「電郵門」也成為川普選舉團隊在選前最後時刻的主打議題。白登陣營對報導內容鄭重否認，聯邦調查局(FBI)則已展開俄羅斯利用假訊息干預美國大選的調查。