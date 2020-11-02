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川粉到家門口高喊把白登關起來 巴維理與其握手合影

記者顏伶如／綜合報導
司法部長巴維理(William Barr)。(美聯社)
司法部長巴維理(William Barr)。(美聯社)

美聯社記者巴薩莫(Mike Balsamo)周末期間在推特發文指出，一群川普支持者聚集在司法部長巴維理(William Barr)維吉尼亞州住家門外，高喊把白登「關起來」口號，巴維理出面與群眾見面，解釋自己在司法部調查行動的扮演角色為何，並與川粉一一握手，拍照合影。

福斯新聞網報導，巴維理維州住家門外31日聚集了10多名帶著「川普2020」旗幟與「白登說謊真要命」、「公平司法即將到來」等標語海報的群眾，高呼口號要求司法部加強調查民主黨總統候選人白登，還喊著「把他關起來」。其中有民眾身穿「腐敗喜萊莉應該坐牢」的標語T恤。

報導指出，巴維理後來從家門走出，與群眾談話、握手並合影。

華盛頓郵報記者凱斯勒(Gleen Kessler)則在推特上傳照片指出，根據巴維理維州麥克廉(McLean)社區鄰居提供訊息，一群川普31日下午跑到巴維理家門口抗議，抗議訴求則是巴維理為川普出力不夠，沒有把白登關起來。

美聯社報導，巴維理對群眾解釋自己在司法部調查行動的扮演角色為何。

八卦媒體紐約郵報(New York Post)上個月刊登據稱為白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)送修筆電外洩電郵的報導後，雖然沒有司法機關調查證實，川普總統多次在造勢活動上指控白登涉嫌貪腐，「電郵門」也成為川普選舉團隊在選前最後時刻的主打議題。白登陣營對報導內容鄭重否認，聯邦調查局(FBI)則已展開俄羅斯利用假訊息干預美國大選的調查。

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