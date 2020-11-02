共和黨民調專家：隱形川粉大量投票現象並未出現

10月31日，川普於賓州的一場造勢集會上，支持者情緒高漲。(美聯社)

民調 機構「輿論策略」(Public Opinion Strategies)共和黨 民調專家布利薩德(Robert Blizzard)指出，川普 選舉團隊在過去幾年裡，投下數以百萬元計算的經費，鎖定積極爭取的目標群眾是沒有大學學歷、2016年大選時雖為合格選民卻未參加投票的白人。紐約時報分析，符合如此條件的選民，在密西根州估計有150萬人，在賓州更有超過200萬人，但川普陣營寄予厚望的「隱形選民」，到頭來卻持續隱形，川普競選團隊並沒有達到百分之百的催票效果。

布利薩德指出，歷年來尋求連任的現任總統，大選開票結果通常與投票前一個月10月份的施政滿意度，相差只在1%或2%之間。若以川普的目前狀況來看，「真清晰政治」(Real Clear Politics)網站統計顯示，今年10月間施政滿意度為45%。

共和黨資深選舉策略專家唐納文(Liam Donovan)對紐約時報指出，除了民調數字之外，經濟、疫情持續擴大等，都是影響選民今年投票動向的基本因素，對川普來說越來越不利。他說：「諷刺的是，如果川普競選團隊想要自我吹捧，民調數字是眼前唯一可以拿得出手的項目了。」

紐約時報指出，雖然川普發言常常抨擊民調，但川普選舉團隊與共和黨全國委員會卻非常仰賴數據分析，做為資源分配的重要依據。其中一個敏感議題就是了解究竟哪些選民在疫情持續升溫、經濟一路下坡之際，仍然願意站出來為川普投下一票。

報導指出，自從內部民調結果遭人洩露之後，川普競選團隊便把內部民調列為重大機密，民調部門也出現人事異動。如今為川普競選團隊負責傳統式民調的是共和黨民調專家法布里西歐( Tony Fabrizio)、麥克勞夫林(John McLaughlin)。前任競選總幹事帕斯凱爾(Brad Parscale)離開川普競選團隊之後，便是投靠麥克勞夫林旗下民調機構。

英國數據分析公司「劍橋分析」(Cambridge Analytica)研究員奧克寇斯基(Matt Oczkowski)也為川普競選團隊提供數據分析。消息人士透露，川普女婿、白宮資深顧問庫許納曾在內部會議中拿著奧克寇斯基的分析報告做為重要參考，報告裡駁斥顯示川普位居落後的其他民調，直指選民在選前最後幾天必定全力挺川。

不過，法布里西歐、麥克勞夫林所做的民調，過去幾周漸漸不再受到川普競選團隊青睞，競選團隊總幹事史特平(Bill Stepien)悄悄聘請曾為共和黨全委會推算選民投票模式的民調專家史凱利(Bill Skelly)負責數據分析，同時找來多位共和黨籍國會議員的民調顧問麥克凱瑞(Brock McCleary)幫忙。

報導指出，消息人士透露，麥克凱瑞計算的川普支持度，不像其他川普陣營仰賴的民調專家估算數字「那般難看」。

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