疫情期間克服困難以選票訴心聲 9400萬美國人已投票

萬聖節當日，加州選民到投票站進行提前投票。(美聯社)

新冠病毒疫情 肆虐之下舉行的2020年大選，多州選舉規定出現調整，但許多美國 民眾克服各種困難，透過選票表達心聲，不管是提早投票或通訊投票 均創下空前紀錄。華盛頓郵報指出，截至選前最後一天的2日為止，估計全美有9400萬人已完成投票；為了不錯過參與見證歷史的時刻，11月3日大選日當天，估計數千萬選民將在美國各地戴著口罩前往投票所排隊，以傳統投票方式行使投票權。

與往年大選最大的不同之處在於，今年選前已經完成投票的美國民眾裡，許多人在疫情期間失去工作，甚至有至親好友染疫身亡。提早投票人數激增，投票所門外大排長龍，排隊長達十多小時的民眾大有人在，有人頂著烈日，有人冒著風雨，並且冒著潛在染疫風險，堅絕投票。

值得注意的是，川普總統連續數月強力質疑選舉制度公正性，但美國人民不管前往傳統投票所排隊投票完成提早投票，或者申請缺席投票，數量不但未比往年大選減少，反而數倍增加。

各地選務機關在這次大選面臨雙重考驗：疫情爆發後，選務人員嚴重短缺，某些地區選務單位不得不縮減投票所地點，而同一時間隨著選務規定修改，通訊選票暴增，讓選務機關負荷沉重。川普日前揚言，考慮阻止大選日過後計算通訊投票，對於選舉結果則考慮訴諸法院，川普競團隊近日也頻頻透露，將對於內華達州、德州投票結果大量興訟的意向。

民主黨陣營過去這段期間則在雄厚選舉募款資金做為靠山之下，加上眾多民權團體聯手響應，以數十件選舉訴訟回敬共和黨，為全美各地選民爭取投票規定鬆綁。華盛頓郵報指出，遭遇百般製肘之下的多州選務單位，到頭來還是成功地將數以百萬計的缺席投票申請書與通訊選票寄給了選民，全美合格登記選民當中至少有84%是以通訊投票在這場大選中投下一票。

傳統投票所方面，美國職籃NBA把平日比賽的體育館借給選務機關做為投票所，寬敞場地讓民眾在投票時保持社交距離，某些地點的選務主管則採彈性措施，讓投票所連續開放36小時，方便民眾錯開時間前往投票。

2020年大選結果如何、最後將有多少選民參加投票，仍是未知數，選舉結果能否在11月3日晚間揭曉，或將拖延數周之久等候各州計票，甚至有時間更長的司法攻防戰，變數仍多，卻深深牽動未來美國走向。

住在德州聖安東尼奧的32歲婦人蒂芬妮‧西納洛斯( Tiffany Cisneros)已在周五完成提早投票。她的母親、祖父以及35歲表哥，今年陸續因為感染新冠病毒而過世。2016年大選並未投票的西納洛斯說，當時沒投票是因為覺得自己的一票起不了任何作用，「如果跟我有相同想法的人，今年都站出來投票，或許結果將能因此改變」。