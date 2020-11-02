最後一天！川普連掃5州催票 白登專攻賓州

2日，川普支持者在賓州等待進入集會場地。(美聯社)

美國 總統大選進入最後倒數階段，總統川普 1日走訪密西根、愛荷華、北卡、喬治亞和佛州5個搖擺州，各舉辦一場造勢強力催票，民主黨對手白登 則把重點放在搖擺州賓州，整天都在最大城費城，號召少數族裔選民投票。

川普在密西根州華盛頓鎮告訴支持者，在他領導下，密州的汽車製造業已經復甦，「現在美國經濟成長達到史上最快」。美國今年第3季經濟成長33%，刷新紀錄，但第二季萎縮31%也創紀錄。不過經濟學家警告，新冠肺炎疫情造成美國經濟出現80多年來最嚴重萎縮，可能要幾年才能恢復。

川普後來到愛荷華州迪比克市造勢，女兒伊凡卡和川普貼身幕僚希克斯也出席，川普承諾保障邊境安全，並任命更多保守派法官。他談到疫情時說，人民只有兩種選擇，看是「讓白登當選並實施要命的封城」，還是「能終結疫情的安全疫苗」。

白登則整天在出生地賓州的費城造勢。川普2016年在賓州險勝，但最新民調顯示，白登在賓州微幅領先。白登在1場造勢大會上告訴非裔支持者，他會對抗美國「系統性的種族歧視」，並抨擊川普防疫不力。非裔在美國是少數，卻受到疫情不成比例的嚴重衝擊。白登砲轟說：「川普應對疫情的方式簡直是犯罪，使非裔傷亡慘重，這完全不該發生。」

白登在另外一場免下車造勢活動上，對現場數百名坐在車內或車上的民眾說：「費城，就剩兩天了！」他懇切喊話：「我們需要你們每個人周二出門去投票。再過兩天，我們就能把一位在全國各地煽動仇恨之火的總統換下台。」