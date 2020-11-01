親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

拼連任的川普總統有意在3日投票日當晚就依初步開票結果，宣布自己當選，再來處理最後開票結果的事實。(美聯社)

今年大選受到新冠疫情衝擊，許多選民不敢現場投票，使各州通訊投票 大量增加，更直接影響計票，包括賓州 在內等決戰州，恐怕11月3日大選夜來不及完成計票，使得選舉人票票數暫時無法出爐，但Axios新聞網站1日報導，三名知情人士指出，川普 總統已向親信透露，大選之夜開票之際如果得票「看似領先」，便將自己逕行宣布當選。

川普1日晚間則對媒體說，並不會在計票未有結果時便提早宣布勝利，「但我覺得大選日都過去了卻仍在計票，是很糟糕的。」

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川普也說：「如果選舉已結束很久，州政府卻還允許持續計票，我覺得很糟糕。」他接著表示：「若沒辦法在大選之夜就知道選舉結果，我覺得很糟糕。我們當晚就會有動作，一旦投票結束，我們的律師團就會出動。」

不少政治觀察家預估，賓州大選之夜的開票結果，可能呈現川普領先，但等到接下來幾天通訊選票也都計票完成，川普則可能處於劣勢。消息人士指出，川普選舉團隊已經擬妥毫無根據的說詞，一旦賓州計票結果出爐出現川普由贏變輸，就要宣布民主黨「竊取」選舉結果。

知情人士指出，川普顧問團對於這套計畫已悄巧布樁數周之久，但川普最近是第一次親口透露出大選之夜的秘密安排。

Axios新聞網站指出，過去幾周以來，川普與親信的私下談話中，已經針對大選之夜未能有計票結果預先詳細推演，模擬如何在當天晚間上台宣布連任成功。川普盟友估計，川普若想願望成真，就必須在俄亥俄州、佛羅里達州、北卡羅來納州、德州、愛阿華州、亞利桑納州及喬治亞州通通取得大幅勝利。

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民主黨方面普遍認為大選日過後計算通訊選票屬於合法程序，但報導指出，消息人士透露，川普陣營的盤算是，對於11月3日之後計票的通訊投票，將直接扣上「選舉舞弊」的帽子。

不少政治觀察家預估，賓州大選之夜的開票結果，可能呈現川普領先，但等到接下來幾天通訊選票也都計票完成，川普則可能處於劣勢。消息人士指出，川普選舉團隊已經擬妥毫無根據的說詞，一旦賓州計票結果出爐出現川普由贏變輸，就要宣布民主黨「竊取」選舉結果。

知情人士指出，川普顧問團對於這套計畫已悄巧布樁數周之久，但川普最近是第一次親口透露出大選之夜的秘密安排。

川普選舉陣營公關主任墨托(Tim Murtaugh)答覆媒體詢問時說，如此消息是有心人士想要對於川普勝選製造疑點的手段，「當他勝選的時候，他當然會宣布。」

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各州州法對於通訊選票計票各有不同規定，許多州的選務處理不可能在11月3日完成通訊選票計票，賓州州法則禁止選務人員在大選日前提前統計通訊選票。賓州州務卿波克瓦(Kathy Boockvar)1日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，這次選舉通訊選票可能是2016年的十倍之多，因此計票時間自然較長。