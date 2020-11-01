版圖擴大！白營：可望取得決勝的270張選舉人票

白登競選團隊表示，相信可望取得決勝的270張選舉人票。圖為白登1日在賓州費城一所教會競選，對駕車而來的「得來速」支持者演講。(美聯社)

民主黨總統候選人白登 (Joe Biden)競選團隊資深顧問雅妮塔‧鄧恩(Anita Dunn)1日表示，相信白登可望取得決勝的270張選舉人票，也說白登陣營的版圖已「擴大」。

鄧恩在「本周」(This Week)節目上對美國廣播公司新聞網(ABC News)主播史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)說：「隨著我們距離投票 日愈來愈近，通常在選戰的這個時刻，爭奪的決戰州個數會縮減，但是實際上我們反而擴張了，所以我們目前也在喬治亞州、愛阿華州和俄亥俄州進行競選活動。」

鄧恩被問到是否認為選舉結果能在投票日當晚揭曉時，她回答說無法確知；她也特別提到作為雙方陣營取勝關鍵決戰州的賓州，當地開票結果就可能需要數日才能確定。

史提法諾普魯斯1日提醒民眾，由於郵寄選票大增，計票工作可能需要更多時間，且「在家收看的每一個人都應該知道，那不是出現任何問題的跡象」。

鄧恩說：「顯然三大決戰州的開票都可能變慢，尤其是賓州；但喬州、北卡羅來納州 和佛羅里達州都是我認為可以合理假設能夠在投票日當晚或隔天上午得知結果的州。」

她也指控川普總統競選團隊試圖壓制投票；而關於白登是否會在投票日當晚直接對全國發表演說，鄧恩未直接說明，只說白登團隊會把重點放在確保所有選票都被計入。

根據10月31日下午寄出的新聞稿，白登競選團隊宣布，白登打算「於投票日當晚在德拉瓦州威明頓(Wilmington)對全國發表演說」；白登將在家鄉與副手賀錦麗(Kamala Harris)以及各自的配偶共同出席。

鄧恩也說明，白登團隊的策略是守住2016年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)取勝、而川普團隊目前正在爭搶的州，諸如內華達州、明尼蘇達州、維吉尼亞州以及科羅拉多州，同時也希望把版圖擴大至亞利桑納州、佛州、喬州、以及北卡州等，以盡量提高勝算。