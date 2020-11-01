美國大選倒數一天 5件事不可不知

白登周日在費城宣傳造勢。路透

周日公布的一系列民調 顯示，民主黨候選人白登 在全美國和一級戰區幾個州的支持率領先美國總統川普 ，但有一些州的選情仍極度膠著。以下是美國大選倒數第一天，最值得關注的五件新聞：

差距仍在10個百分點

華爾街日報／NBC新聞周日民調顯示，據投票日只有兩天，川普仍以42%比52%落後白登10個百分點，與10月中民調相差11個百分點差不多。尤其老人和婦女漸漸反對川普。

《紐約時報》/錫耶納學院民調則顯示，白登在賓夕法尼亞州、佛羅里達州、亞利桑那州和威斯康辛州處於領先地位，這都是川普在2016年拿下的關鍵搖擺州。

CNN民調顯示，白登在亞利桑那州、密西根州和北卡羅來納州領先。這也都是川普在2016年勝出的州。

對白登而言不太好的消息：美國廣播公司/《華盛頓郵報》民調顯示，川普在佛羅里達州以50%對48%的微弱優勢領先。不過白登在賓夕法尼亞州以51%對44%領先。

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民調顯示，選民幾個月前就已決定

北卡羅萊納州大學教堂山校區政治學系教授Jason Roberts說：「無論發生了什麼，平均民調情況都沒有改變，」說。「對我來說，這意味著選民大體上在幾個月前就做出了決定，選戰不過是一場助興秀。」

春季新冠病毒死亡人數的增加影響了選民對川普執政表現的看法，而最近疫情捲土重來的可怕消息，加上政府未能通過又一輪經濟刺激措施則強化了外界對川普處理危機不當的觀點。

這些變化正在令金融市場承壓，而這是川普最愛吹噓政績的領域之一。由於憂心經濟成長，上周標普500指數重挫5.6％，是歷次大選前一周最糟糕的表現。

川普對疫情處理失當，已讓他失去了包括老年人和郊區婦女在內的關鍵團體的支持。在大多數民調中，白登現在在女性中的領先率超過20個百分點。

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開票夜可能變成開票周

過往結果都在美東時間3日晚間大致底定，但今年因增添諸多複雜因素，結果可能比往年更晚揭曉，投票夜可能難以得知總統大選贏家，過去等待計票結果的「開票夜」，可能延長為「開票周」。

受疫情影響，今年通訊投票的選民遠多於以往，且各州對選票送達、統計和回報規定不一樣，要求通訊選票送達選務機關的期限不同。

美股期指又跌了

美國大選進入倒數之際，標普500指數期指今天開盤原本變動不大，隨後繼續下跌。倒是國際油價受到新冠肺炎疫情復發影響連跌四天，紐約油價今天大跌多達4.8%。

標普500指數今天期指跌0.5%，日本東證股價指數（Topix）漲1%。南韓Kospi指數漲0.4%。

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萬一川普當選…

中國股市和人民幣在10月表現優於美股和美元，除了反映中國成功控制疫情，使經濟加快復甦外，還凸顯市場預期美國民主黨總統候選人白登可能勝選，有望改善美中關係。然而若現任總統川普意外「逆轉勝」連任，香港交銀國際控股首席策略師洪灝表示，如果川普勝選，陸股會先下跌後反彈。

洪灝說：「屆時人們將意識到川普一直無法成功抑制中國」，「不要恐慌，可以趁機逢低買入」。 洪灝是少數預測到陸股在2015年大漲和股災的分析師之一。

洪灝認為，若川普獲勝，上證綜合指數可能下跌約7%，再探3000點，一旦跌破關鍵水準，則可能再下跌5-7%，至於可能受惠類股包括國防、科技與個人防護設備製造商，可能的輸家包括對美出口商。