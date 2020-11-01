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白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

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白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

編譯陳律安／綜合外電報導
美股的「總統指標」預測白登將勝選；不過「總統指標」並非每次都準確預測大選結果。美聯社
美股的「總統指標」預測白登將勝選；不過「總統指標」並非每次都準確預測大選結果。美聯社

CFRA首席投資策略師史托佛爾提出的美股「總統指標」，追蹤大選年標普500指數在7月31日至10月31日的表現，發現1944年以來若美股在這段期間走高，通常由現任總統獲勝，若美股走低，則由挑戰者勝選。

儘管標普500指數在10月最後一個交易日的跌幅收斂，卻不足以讓美股在這段期間由黑翻紅。標普500指數30日以收3269.96點作收，低於7月31日的收盤價3271.12點。史托佛爾說，「總統指標」顯示白登可望勝選。

民調顯示，民主黨參選人白登全國支持率領先川普，但白登的領先優勢在近幾周縮小。白登在幾個關鍵「搖擺州」的支持率領先，但策略師認為，川普仍有拿下這些州選舉人票的可能性，但難度會比2016年更高。

民調整合網站「Real Clear Politics」30日顯示，白登在全美領先川普7.8個百分點。

若總統大選的結果有爭議，導致投票結果無法出爐，致使全美陷入數日、甚至數周的法律與政治攻防，已成為投資人一大憂慮。

不過，「總統指標」並非每次都準確預測大選結果。共和黨籍總統艾森豪在1956年打敗民主黨挑戰者史蒂文森，儘管在7月31日至10月31日美股下跌7.7%。另外兩次「總統指標」未能正確預測執政黨敗選，則分別出現在1968年共和黨籍尼克森擊敗民主黨韓福瑞，以及1980年雷根打敗當年擔任總統的卡特。

史托佛爾說，這三次「總統指標」失效，都與地緣政治因素有關。例如1956年股市表現疲弱，是因為當時埃及總統納塞爾決定將蘇伊士運河收歸國有，引爆蘇伊士運河危機，而當年遭蘇聯軍隊鎮壓的匈牙利革命，也加劇冷戰緊張情勢。

在1968年舉行的大選，儘管股市上漲，但市場聚焦於越戰，另外1980年大選的關鍵議題是伊朗人質危機。

史托佛爾表示，今年大選前夕，股市走跌是因為新冠肺炎疫情復熾，以及疫情對未來國內生產毛額（GDP）和企業每股盈餘（EPS）成長的影響。

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