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無論川普或白登當選 歐洲國家覺悟：不能再仰賴美國

川普白登選戰打進虛擬世界 電玩遊戲成新戰場

川普白登選戰打進虛擬世界 電玩遊戲成新戰場

中央社 舊金山1日綜合外電報導
民主黨的玩家，可以在玩「動物森友會」遊戲時，到白登的總部拜訪他。取自推特
民主黨的玩家，可以在玩「動物森友會」遊戲時，到白登的總部拜訪他。取自推特

總統大選的投票日即將到來，共和與民主兩黨總統候選人川普白登陣營不約而同踏入虛擬世界，將電玩遊戲做為競選的管道之一。

現任總統川普的粉絲可以在一些遊戲中，將川普設為遊戲角色，甚至能在動作遊戲「俠盜獵車手」（Grand Theft Auto）中，幫助川普避免被刺殺。

川粉可在動作遊戲「俠盜獵車手」中，幫助川普避免被刺殺。擷自YouTube畫面
川粉可在動作遊戲「俠盜獵車手」中，幫助川普避免被刺殺。擷自YouTube畫面

另外一些政治傾向不同的玩家，可以在玩熱門電玩「動物森友會」（Animal Crossing）時，到白登（Joe Biden）的總部拜訪他，也可以在遊戲中的虛擬庭院設置白登的競選海報。

現實生活中的政治已經侵入電玩遊戲的世界，而且呼應街頭上流行的分裂社會議題，讓一些玩家感嘆自己珍愛的奇幻世界正受到侵犯。

隨著遊戲越來越朝線上發展，精通科技的玩家使用軟體工具在遊戲中插入政治議題，進而有效的將競選訊息傳遞給遊戲的玩家和觀看遊戲的人。

國際遊戲開發者協會（International Game Developers Association）執行董事吉汀斯（Renee Gittins）說：「我們將會看到越來越多利用遊戲參與政治世界的情況。」

「人們不會再看電視廣告了，你得找到觀眾會去的地方，而且這些觀眾有很大的比例就在遊戲裡。」

電玩遊戲可以使政治人物接觸越來越多的不同族群，其中包括年輕的觀眾。德國統計網站Statista最近調查發現，38%的美國遊戲玩家年齡介於18到34歲之間。

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