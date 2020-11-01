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9100萬人提早投票！川、白選前最後周末衝刺關鍵州

四大關鍵州 亞利桑納和北卡州 選情變激烈

編譯郭宣含／綜合31日電
福斯新聞網30日新民調顯示，民主黨總統候選人白登領先川普總統的幅度，從三周前的10個百分點縮水至8個百分點。(美聯社)
福斯新聞網30日新民調顯示，民主黨總統候選人白登領先川普總統的幅度，從三周前的10個百分點縮水至8個百分點。(美聯社)

大選投票日前最後周末的投票前兩天，福斯新聞網(Fox News)30日新民調顯示，民主黨總統候選人白登領先川普總統的幅度，從三周前的十個百分點縮水至八個百分點；有線電視新聞網(CNN)31日新民調凸顯四大關鍵州選情，白登在密西根州和威斯康辛州，繼續保持領先，而亞利桑納州和北卡羅納州選情則愈發激烈。

根據CNN民調，白登在提早投票的選民中享有更大優勢，川普優勢則在尚未投票的選民。

根據福斯民調，白登民調以52%比44%領先川普，三周前則以53%比43%領先；2%選民支持第三方候選人，另2%尚未決定。

可能選民自9月初以來對白登的支持度穩定維持在51%到53%之間，這與2016年選舉情況頗不同，當時無一方候選人選前民調或選後結果超過48%。

從福斯新民調可見，川普更受到白人男性(+17%)、鄉村選民(+18%)和白人基督徒(+50%)支持，不過仍低於他2016年民調數字；比較支持白登的選民則包括女性(+17%)、郊區女性(+29%)、西語裔(+18%)、非裔(+66%)和30歲以下選民(+32%)。川普2016年在老年選民中領先民主黨對手9個百分點，但今年則由白登領先10個百分點。

根據該福斯民調，今年選舉另一大不同處在於選民對候選人評價；白登獲得正11的個人評價(55%喜歡和44%不喜歡)，川普則為負11(44%喜歡和55%不喜歡)。

福斯民調在27至29日電訪1246名選民，註冊和可能選民的誤差值為正負2.5個百分點。CNN民調則在23至30日分別電訪四州約1000名成人，四州誤差值坐落於3.9到4.1個百分點。

CNN新民調針對川普2016年拿下但今年恐難保的四大關鍵州，白登和川普在亞州支持度為50%比46%、威州52%比44%、北卡州51%比45%、密西根州53%比41%。

密州和威州的白人選民不僅占比高於亞州與北卡州，也比後兩州的白人選民更支持白登；密州和威州有61%具大學學歷的白人選民支持白登，亞州(50%)和北卡州(51%)則約半；大多數無大學學歷的白人選民則更支持川普，尤其是北卡州(64%)。

CNN民調指出，四州選民認為白登更能處理新冠疫情；而在經濟方面，亞州和北卡州選民更看好川普，密州和威州選民對兩人看法則不相上下。

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