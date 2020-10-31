9100萬人提早投票！川、白選前最後周末衝刺關鍵州

大選進入最後周末，川普與白登31日都全力衝刺，連跑多州。(美聯社)

距離3日的大選投票 日僅剩兩天，拼連任的川普 總統和挑戰的民主黨 總統候選人白登31日利用選前最後周末，在多個關鍵州連跑多場造勢競選，全力催票。受到新冠疫情影響，截至31日傍晚，全美已逾9100萬名選民提早投票，約為2016年65%的總票數，今年創新高的初步投票率凸顯選民極度渴望傳達民意。

白登歐巴馬密州強強合體

川普31日連續訪賓州多個城市，鞏固勞動階級白人鐵票倉，白登則在密西根州與前總統歐巴馬聯手吸票。

根據華盛頓郵報統計，截至31日傍晚，全美有9165萬5857選民投票，提早投票人數已達2016年1億3900萬總票數的65%；由此幾乎可確定，這是美國史上首次在選舉日前已有逾半數選民投下選票。

根據20個登記政黨的州數據，45.9%提早投票者為民主黨、30.2%為共和黨、23.3%為無黨籍。根據民主黨數據公司TargetSmart分析，全國近28%提早投票的選民並未參與2016年選舉。

全國和部分關鍵州的非裔選民大量投票，而且關鍵州30歲以下選民提早投票率已超越其2016年數據。民主黨在提早投票中佔有優勢，不過川普呼籲選民在選舉日當天投票，川普競選團隊預測其支持者能後來追上，彌平白登團隊的優勢。

選舉邁入最後倒數，白登31日與歐巴馬在密西根州佛林特市(Flint)和底特律兩大非裔城市進行造勢，以期重新奪回上次選舉被翻轉的民主黨州；歐巴馬批評川普對新冠疫情輕描淡寫，並嘲諷川普「著迷」舉行大型造勢活動。

川普賓州造勢：永不再封城

川普31日則現身賓州新城(Newtown)，他表示民主黨人意圖拿疫情來左右選舉，他承諾美國「永遠不會再封鎖」，並不實指控白登若當選將取消一切活動，「不會有學校、畢業典禮、婚禮……什麼都沒有。」

川普最後造勢橫掃賓州，試圖催出深紅選票，凸顯賓州可能決定選舉結果；白登31日和11月1日也會到賓州，民調顯示賓州、密西根州和威斯康辛州選情格外緊張。

副總統潘斯則到北卡羅萊納州造勢，民主黨副總統候選人賀錦麗則往返於加州和佛羅里達州南部。第一夫人梅蘭妮亞則在威斯康辛州為川普催票。

白登30日到傾共和黨的愛阿華州，他最後幾州行程顯示民主黨更有信心與勢在必得，試圖重新奪回昔日的民主黨州；川普則是回防密西根州和威州，鞏固四年前的勝選州；另外威州和明尼蘇達州都在兩人行程之列。