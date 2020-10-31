追查白登子醜聞案出處 NBC：作者與機構皆「純屬虛構」

NBC新聞調查指情資出處與作者純屬虛構，涉及此事的學者則聲稱報告是港台都相當知名的蘋果日報發包。(翻攝NBC News)

美國 總統大選選戰激烈，但早在民主黨候選人白登 之子杭特的筆電檔案外洩前好幾個月，右翼網友就在社群媒體瘋傳一份「情資」，繪聲繪影地描述杭特在中國事業。但NBC新聞發布調查報告，指情資出處與作者純屬虛構，涉及此事的學者則聲稱報告是港台都相當知名的蘋果 日報發包。

NBC新聞指出，這分64頁情資聲稱杭特和中共有往來。儘管作者可疑，還使用匿名消息來源，反中與極右網紅仍拿來捏造白登收受中國好處，主流保守派傳媒隨後跟進，試圖抹黑杭特與打擊白登競選聲勢，打造逆轉選情的「十月驚奇」。

但假訊息專家研究後發現，自稱「瑞士安全分析師」艾斯本（Martin Aspen）的情資作者本身就是憑空杜撰出來的人物，大頭照則是利用AI臉部產生器合成。情資出處的「颱風調查」（Typhoon Investigations）也是假的情報公司，標章還是盜用台灣事實查核中心。

NBC新聞追查後發現報告來源是美國學者包定（Christopher Balding），包定經追問後承認他曾協助撰寫部分內容，也曾涉及準備和審核作業，強調均取材自已知的公開訊息，同時承認「艾斯本」是為發表報告用的純虛構人物，主要作者則不希望曝光，並指報告撰寫是香港蘋果日報委託。

NBC新聞稱蘋果日報發言人承認和包定就該報告有過合作，力挺川普的福斯新聞則指NBC新聞報導跟杭特電郵門無關，川普競選陣營發言人聲稱此舉是試圖在選前混淆選民，讓他們以為白登醜聞已被踢爆為假。