首度同台！白登、歐巴馬明在密州造勢2場

民主黨總統候選人白登(左)和前總統歐巴馬，在2020大選中將首次聯袂出席競選造勢活動。(路透)

民主黨總統候選人白登 (Joseph Biden)與前總統歐巴馬 (Barack Obama)在選前三天將首度同台，31日聯袂在密西根州佛林特(Flint)與底特律(Detroit)出席汽車集會競選。

佛林特場訂於當日下午1時45分開始，底特律場則訂於下午5時30分開始。

兩場造勢活動都是以「汽車集會」形式舉行，讓支持者在停車場聚集，以在疫情期間保持適當的社交距離。

非裔盲人傳奇歌手史提夫汪達(Stevie Wonder)將與白登和歐巴馬共同出席底特律場造勢活動。

白登競選團隊30日宣布，兩人排定發表的演說內容，是關於「讓美國人團結，應對國家面臨的種種危機，並在國家的靈魂之戰中取勝」。

與兩人同屬民主黨的底特律市書記官珍妮絲‧溫芙蕾(Janice Winfrey)則於29日警告，白登團隊試圖鼓勵更多非裔居民投票，因為投票的居民仍不夠多。

根據接踵而來的缺席選票(absentee ballot)申請以及已投選票，溫芙蕾預計，底特律選民投票率可望達50%，比2016年大選的48.6%稍高，而當時底特律將近23萬5000張選票都投給當時的民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓 (Hillary Clinton)。

2016年選戰尾聲，柯林頓競選團隊曾希望歐巴馬能到底特律協助造勢，但歐巴馬當時必須前往安娜堡(Ann Arbor)，因為有一位底特律員警的葬禮也在同一天舉行。

結果柯林頓在底特律以95%對3%擊敗川普，卻在密西根州以47.3%對47.5%、僅1萬704票之差輸給川普總統。

柯林頓落敗的部分原因，就是底特律與佛林特非裔選民的支持度不夠高。

川普最近也在該州花很多時間，打算在奧克蘭(Oakland)郡舉辦造勢活動。

白登數月來在該州保持穩定領先，但他的競選團隊警告切勿自負，不可像柯林頓四年前那樣縮減在上中西部(Upper Midwest)進行的競選活動。