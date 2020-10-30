防止「通俄門」再現 白登團隊拒見外國代表

總統選戰已經打到最後幾天，白登陣營小心謹慎，拒見外國代表。圖為白登在明州造勢。(Getty Images)

總統選戰已經打到最後幾天，白登 明顯領先，白宮恐將更換主人；但最近華府的外國代表都非常焦慮，因為來自母國政府的指令，要他們與白登陣營接觸，卻都吃了閉門羹。

白登團隊內，尤其是其中幾位內定為國務卿或是國安顧問的人，如前副國務卿布林肯(Tony Blinken)、蘇利文都婉拒與外國政府接觸，政策簡報不行，吃個飯沒時間，連通個電話都不可能。

紐約時報報導，有個中東國家的訪問團夏天到華府，其中有位官員想以老朋友身分，私下見見布林肯，幾個小時後回音就來了「布林肯很不幸的，直到11月選舉之前，都無法與外國官員見面。」

•四年前與俄往來 佛林甫上任被迫辭

這不是因為他們不近人情，而是擔心川普 政府會以候選人干預美國 政府政策為由找麻煩，事實上，2016年川普陣營與俄羅斯大使館的接觸，就曾經被FBI嚴密監控，後來成為通俄門的指控證據。

當時內定為國安顧問的佛林，不僅與俄羅斯大使館來往，還兼土耳其的遊說工作，並且想阻止聯合國安理會譴責以色列的決議，最後在上任不到一個月後，就被迫辭職。

根據美國法律(The Logan Act)，任何私人不得代表美國政府從事外交工作，但在過去這條界線很模糊，尤其是總統當選人，已有特勤局提供的總統級保護，中情局定期情報說明，更有聯邦政府提供的經費，供政權轉移班子使用，很難把總統當選人與其幕僚當成普通人。

•英外交官氣憤：怎麼當我們是中俄

歐洲盟邦，像是英國，其部隊與美國共同部署在阿富汗與中東，但官員也無法接觸到白登陣營，一位英國外交官氣憤地說，「怎麼能夠把英國，當成是俄羅斯或中國的敵國一樣對待，我們是在了解可能的政策方向。」

有些波斯灣國家，過去四年受惠於川普政策，現在非常緊張，擔心大變局將至，四處打聽誰會是白登的「中東頭子」，哪些川普政策會被推翻。

•沒人敢碰俄官員 北京外交官只能忍

最慘的是俄羅斯與中國外交官，有鑑於四年前的經驗，幾乎沒人敢碰從莫斯科來的官員，北京外交官們雖然期待白登之後的美國會更好，但現在也只能忍耐不敢妄動。

有些不直接與競選團隊有關，但屬於民主黨圈內人士，會願意與外國代表接觸，但老實說他們並不是核心，將來也未必會獲派工作，但是對於大使們來說，任何隻字片語都好，可以讓他們報回本國政府。

白登陣營表示，白登的外交理念與作法，都有紀錄可循，他在參議院的發言與投票，他擔任副總統的政績，再加上競選期間所發表的文章、接受的訪問，都明明白白地顯示他將來的外交政策方向。

•選後誰拔頭籌 證明把華府打點好

但這不是外國政府想知道的，外交瞬息萬變，之前的想法到了現在，有很多不同，尤其是川普執政四年，搞得天下大亂，外國政府想知道白登要怎樣「撥亂反正」，還是有些政策將「川規拜隨」。

選舉結果揭曉之後，閉關結束，外交競賽正式開始，四年前，當選人川普當時意氣風發，紐約的川普大廈儼然成為紐約白宮，他在那裏接見英國外相（後來是首相）的強生，以及日本首相安倍，也接了台灣蔡總統打來的恭賀電話。

誰能夠拔得頭籌，先安排與白登的會見或電話，誰就證明在華府的工作做得好。