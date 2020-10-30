鼓勵年輕人投票 流行天后泰勒斯為民主黨廣告助威

流行天后泰勒絲授權歌曲使用的最新一支民主黨競選廣告30日曝光，廣告內容旨在鼓勵年輕人踴躍投票，歌名為「唯有年輕人」(Only the Young)。擷自youTube畫面

選前最後時刻，擁有10座葛萊美獎的30歲流行天后泰勒絲(Taylor Swift)授權歌曲使用的最新一支民主黨 競選廣告30日曝光，廣告內容旨在鼓勵年輕人踴躍投票 ，歌曲名稱為「唯有年輕人」(Only the Young)。在推特擁有8739萬追蹤粉絲的泰勒絲，今年稍早曾在推特發文批評川普 ，寫道：「我們在11月會用選票讓你下台。」

民主黨籍加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)的「療癒政治行動委員會」(Remedy PAC)30日發布由泰勒絲授權歌曲做為背景音樂的民主黨競選廣告，這是泰勒絲首度同意讓音樂作品出現在政治廣告中。「唯有年輕人」其中一句歌詞寫道「只有年輕人跑得動」，這首歌曲曾出現在Netflix的泰勒絲紀錄片中。

影片當中包括「我也是」(Me Too)「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)社會運動示威、新冠疫情、新任大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)宣誓、川普染疫住院返回白宮摘除口罩、山林大火、已故自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)，以及民主黨候選人白登為非洲裔男童別上國旗胸針等畫面。

國會山莊報(The Hill)報導，史沃威爾是泰勒絲忠實歌迷，「療癒政治行動委員會」本周稍早與泰勒絲聯繫，取得了在廣告片中使用「唯有年輕人」授權，泰勒絲同意理由為歌曲使用有助於鼓勵年輕人投票，廣告意涵也符合歌曲主旨。