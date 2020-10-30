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白登投書韓媒 倡美韓同盟 暗批川普「敲詐」南韓

編譯中心／綜合報導
白登。（美聯社）
白登。（美聯社）

大選僅剩4天，民主黨總統選候選人白登29日在韓聯社發表題為《走向更加美好未來的希望》（Hope for Our Better Future）的署名文章，稱他如果當選總統，將進一步加強美韓同盟，維護東亞等地區和平，不會用撤軍這種方式「敲詐」（extort）南韓。他又指，上台後會以「原則外交」處理北韓核問題。

韓聯社報導，這是白登在韓媒發表的唯一署名文章。白登在文章中用韓文拼音寫道象徵韓美同盟的口號「Katchi Kapshida」（攜手前行），表達了對南韓的親近感及發展韓美同盟的堅定決心。

白登表示，南韓是美國在有關地區的強有力的盟友。如果我能勝選，將與韓方一道全力加強同盟關係，並重申積極支持半島無核化與南北韓統一的立場。

分析認為，現任總統川普屢指稱南韓不為安保買單並要求韓方為防衛費分擔金增額，表示要撤出駐韓美軍部隊，白登則將此稱為「敲詐」，表明強烈的反對立場。這也預示了白登當選後韓美僵持不下的防衛費談判有望得到解決。

南韓駐美大使李秀赫早前曾表示，若白登當選總統，美方在北韓核問題上或許不會再維持目前「自上而下」的外交方式。

此外，白登在投書中還承諾將為旅美韓人提供大力支持，他表示，我一生投身於支援美國移民家庭，今後將繼續努力完善移民政策，為南韓人取得美國綠卡制定路線圖。

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