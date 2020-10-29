我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國單日確診逼近9萬例 歐洲已千萬人感染

因疫情…不少職業移民 未面試直接拿綠卡 移民局證實

「決戰州」賓州、北卡、威州計票時間 高院不修改

記者顏伶如／綜合報導
今年因為疫情使得通訊投票暴增，可能延誤通訊投票計票過程，並產生爭議。圖為賓州巴克斯郡選務人員在今年總統初選時核對選票。(美聯社)
今年因為疫情使得通訊投票暴增，可能延誤通訊投票計票過程，並產生爭議。圖為賓州巴克斯郡選務人員在今年總統初選時核對選票。(美聯社)

距大選日近，關鍵州的選務訴訟也增加，聯邦最高法院近日連續針對賓州、北卡羅來納、威斯康辛三個「決戰州」選舉訴訟做出裁定，允許賓州、北卡選務機關將收取缺席選票的截止期限延長到大選日過後，但威州選票則必須在11月3日前送達，才能被計票。

這三州州長都是民主黨籍，州議會則是共和黨占多數，但裁決的焦點在於行政或民意機關通過的選舉法規，法院有無權力修改。

賓州共和黨人士向法院提告，要求法院禁止選務機關在11月3日後三天繼續收取寄回的缺席投票；共和黨陣營的訴求28日被最高法院打了回票，這個結果讓民主黨陣容信心大振，不過賓州的訴訟在大選日之後可能還會繼續討論。

北卡羅來納州的案件中，最高法院也同意先前下級法院的裁定，允許州政府選務機關將收取缺席投票的截止日期延至大選日後九天，先前州議會的決議則是只延後三天。

兩起判例都尚未獲得大法官簽名，賓州判例獲得大法官表決一致通過，但湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)三位保守派大法官表示，選後可能再度討論。

艾里托寫道，由於時間不夠，眼前只能趕在選前先行做出結論；艾里托也指出，這起訴訟的內容需要進一步檢視，「案件還在我們手上，若有需要，可以繼續研議。」

北卡判例中有三位大法官持不同意見；湯瑪斯、艾里托及戈薩奇表示，願意允許北卡羅來納州共和黨議員及川普陣營的要求，禁止將收取缺席投票期限延到選後9日。

這兩起訴訟有其共同點：賓州判例重點在於賓州高等法院是否有權推翻州議會投票通過的選舉法規；北卡判例的問題核心則是，州政府選務官員是否有權修改州議會通過的選舉法規。

對於威州將收票期限延長六天的決定，先前聯邦法院已經擋下，最高法院26日裁定也未為威州放行；自由派大法官艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)在不同意見書寫道：「新冠疫情肆虐，法院卻沒能適當保護選民。」

本周稍早才通過任命的新科大法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)並未參與這兩起訴訟的判決；最高法院發言人對媒體表示，巴瑞特沒有參與的原因是時間緊迫，來不及充分檢視內容。

對於有關各州選務規定的訴訟，最高法院通常將州法解釋權交給各州法院處理；根據憲法架構，各州州議會有權為國會選舉設定舉行時間、地點以及方式；共和黨人士先前則提出，對於在各州舉行的聯邦選舉來說，憲法扮演特殊角色，權限在州級法院之上，因此要求最高法院裁決。

關鍵州的選務訴訟不斷，聯邦最高法院近日連續針對賓州、北卡羅來納、威斯康辛三個「決...
關鍵州的選務訴訟不斷，聯邦最高法院近日連續針對賓州、北卡羅來納、威斯康辛三個「決戰州」選舉訴訟做出裁定，可能對大選結果帶來影響。(路透)

編輯推薦

北卡羅來納州 賓州 大法官

上一則

對民調太自信？川普、白登結束德州造勢

下一則

駭客入侵威州黨部 川普230萬競選資金被偷了

延伸閱讀

賓州不能輸 川普陣營3管齊下

賓州不能輸 川普陣營3管齊下

中西部搖擺州疫情糟 川普一頭熱 衝擊選民投票意向

中西部搖擺州疫情糟 川普一頭熱 衝擊選民投票意向
43%選票仍未寄回 賓州籲改親自投遞

43%選票仍未寄回 賓州籲改親自投遞
威州遲到選票不計算 大法官卡瓦諾：大選結果11月3日應出爐

威州遲到選票不計算 大法官卡瓦諾：大選結果11月3日應出爐

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

2020-10-29 04:00
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
總統候選人終場辯論22日於田納西州納許維爾貝爾蒙特大學登場。(美聯社)

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

2020-10-22 23:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕
16歲男星要和「小姐姐」開房間！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房間！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
來美獵狐「像黑幫」 8中國特工遭起訴 5人被捕

來美獵狐「像黑幫」 8中國特工遭起訴 5人被捕
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手