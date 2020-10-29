「決戰州」賓州、北卡、威州計票時間 高院不修改

今年因為疫情使得通訊投票暴增，可能延誤通訊投票計票過程，並產生爭議。圖為賓州巴克斯郡選務人員在今年總統初選時核對選票。(美聯社)

距大選日近，關鍵州的選務訴訟也增加，聯邦最高法院近日連續針對賓州 、北卡羅來納、威斯康辛三個「決戰州」選舉訴訟做出裁定，允許賓州、北卡選務機關將收取缺席選票的截止期限延長到大選日過後，但威州選票則必須在11月3日前送達，才能被計票。

這三州州長都是民主黨籍，州議會則是共和黨占多數，但裁決的焦點在於行政或民意機關通過的選舉法規，法院有無權力修改。

賓州共和黨人士向法院提告，要求法院禁止選務機關在11月3日後三天繼續收取寄回的缺席投票；共和黨陣營的訴求28日被最高法院打了回票，這個結果讓民主黨陣容信心大振，不過賓州的訴訟在大選日之後可能還會繼續討論。

在北卡羅來納州 的案件中，最高法院也同意先前下級法院的裁定，允許州政府選務機關將收取缺席投票的截止日期延至大選日後九天，先前州議會的決議則是只延後三天。

兩起判例都尚未獲得大法官 簽名，賓州判例獲得大法官表決一致通過，但湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)三位保守派大法官表示，選後可能再度討論。

艾里托寫道，由於時間不夠，眼前只能趕在選前先行做出結論；艾里托也指出，這起訴訟的內容需要進一步檢視，「案件還在我們手上，若有需要，可以繼續研議。」

北卡判例中有三位大法官持不同意見；湯瑪斯、艾里托及戈薩奇表示，願意允許北卡羅來納州共和黨議員及川普陣營的要求，禁止將收取缺席投票期限延到選後9日。

這兩起訴訟有其共同點：賓州判例重點在於賓州高等法院是否有權推翻州議會投票通過的選舉法規；北卡判例的問題核心則是，州政府選務官員是否有權修改州議會通過的選舉法規。

對於威州將收票期限延長六天的決定，先前聯邦法院已經擋下，最高法院26日裁定也未為威州放行；自由派大法官艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)在不同意見書寫道：「新冠疫情肆虐，法院卻沒能適當保護選民。」

本周稍早才通過任命的新科大法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)並未參與這兩起訴訟的判決；最高法院發言人對媒體表示，巴瑞特沒有參與的原因是時間緊迫，來不及充分檢視內容。

對於有關各州選務規定的訴訟，最高法院通常將州法解釋權交給各州法院處理；根據憲法架構，各州州議會有權為國會選舉設定舉行時間、地點以及方式；共和黨人士先前則提出，對於在各州舉行的聯邦選舉來說，憲法扮演特殊角色，權限在州級法院之上，因此要求最高法院裁決。