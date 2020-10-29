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對民調太自信？川普、白登結束德州造勢

記者胡玉立／綜合報導
白登若在德州獲勝，不但會毀掉川普連任機會，也將預示一個強大的多族裔民主黨聯盟，將直入全國最大紅州。圖為德州奧斯汀選務人員在提早投票時，將選票投入票箱。(Getty Images)
白登若在德州獲勝，不但會毀掉川普連任機會，也將預示一個強大的多族裔民主黨聯盟，將直入全國最大紅州。圖為德州奧斯汀選務人員在提早投票時，將選票投入票箱。(Getty Images)

自1976年以來，民主黨就不曾在總統大選中拿下共和黨鐵票倉德州，但最近多項民調顯示，兩黨在德州競爭激烈，白登和川普的民調支持度幾乎平分秋色；兩黨都有人大聲疾呼應認真看待德州，但卻不見白登或川普競選陣營在德州多花時間或金錢造勢。

紐約時報報導，或許白登和川普競選陣營沒有看見這樣的局勢，但德州共和黨人和民主黨人都相信，他們期待已久的時刻已經到來：「德州是真正的總統大選戰場」，任何候選人在德州勝出，就能贏得大選。

德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)表示，他上周就告訴川普「德州正在力戰」，這個全國第二大選舉人票州正在大選中扮演關鍵角色，川普應該認真對待。

克魯茲向媒體表示，他認為川普會在德州獲勝，但也看到該州自由派力量大增，兩年前德州前聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)競選參議員高票落選，就是明證。

目前所知，川普和白登都不打算在大選前親自到德州拉票，川普甚至沒花一分錢在德州電視打廣告。相較之下，民主黨在德州的企圖心較強，白登競選搭檔副總統候選人賀錦麗30日將到德州造勢，民主黨人還計畫在德州多個城市展開巴士拜票之旅。

白登若在德州獲勝，不但會毀掉川普連任機會，也將預示一個強大的多族裔民主黨聯盟，將直入全國最大紅州，讓民主黨在全國選舉中占上風。

最近的民意調查顯示，德州人口最多的幾個郡的提前投票參與度飆升；紐約時報在德州三個關鍵地區對當地人進行的50多次採訪顯示，選民投票率激增，競爭益發激烈。

最大郡127萬人投票 可能有助白登 

截至28日為止，最大的哈里斯郡248萬選民已有127萬人投票，幾乎是四年前該郡總投票人數的四倍。

眼看只剩下兩天可以提前投票，德州已投票人數幾乎超過了2016年大選期間德州投票總數；30歲以下年輕選民出來投票人數破紀錄，有90萬4000人，2016年德州年輕選民投票人數只有110萬人。

據民主黨團體TargetSmart稱，受過大學教育的白人選民和亞裔出來投票的人數都比四年前多更多。街頭更常見到支持白登的標誌。

在休士頓，許多選民投票後回到自己車上，其中大多數人說他們支持的是白登，而不是川普；其中一位受訪者艾琳·杜倫(Irene Duron)說：「我通常是投票給共和黨人，但是我受夠了川普。」

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