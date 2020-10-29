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大選倒數5天 「經濟學人」預估：白登奪350張選舉人票

記者張文馨／華盛頓報導
經濟學人雜誌29日預估白登和川普兩人的選舉人票得票數。(圖取自經濟學人網站)
經濟學人雜誌29日預估白登和川普兩人的選舉人票得票數。(圖取自經濟學人網站)

距離下月3日美國總統大選，只剩下5天，民主黨總統候選人白登在搖擺州微幅領先現任總統川普，兩人民調呈現拉鋸，「經濟學人雜誌」預估白登將獲得350張選舉人票，川普拿下188張，誰獲得270張選舉人票即贏得總統寶座。

最大搖擺州的佛羅里達州握有29張選舉人票，美國國家廣播公司新聞網（NBC）29日公布民調結果指，白登在佛州領先川普4個百分點，這項民調的抽樣誤差為正負4.4個百分點，顯示兩人在佛州選情膠著。

昆尼別克大學（Quinnipiac University）最新民調顯示，白登在佛州支持度45%，川普42%，和先前民調相比，兩人差距縮小；這次民調的抽樣誤差為正負2.7個百分點，兩人支持度差距仍在抽樣誤差之外。

昆尼別克大學29日公布民調顯示，川普在佛羅里達、賓州和俄亥俄州均落後白登，差距均超過抽樣誤差範圍，顯示白登領先態勢穩定，兩人在賓州相差7個百分點；川普在愛荷華州「逆轉選情」，以1個百分點領先白登，實際上未超過抽樣誤差，顯示兩人在該區拉鋸。

紐時和西耶納學院（Siena College）民調顯示，在另一個搖擺州北卡羅來納州，白登贏得48%支持，川普45%，抽樣誤差為正負3.7個百分點。

共和黨最大票倉德州也出現倒戈危機，根據「輿觀美國」（YouGov America）29日發布的民調顯示，在加入小黨總統候選人的狀態下，川普只領先白登1個百分點，川普獲得48%支持，白登獲得47%，尚未決定投給誰的選民僅1%。

根據輿觀美國的民調結果，川普和白登分別在黨內都得到超過9成的支持，中間選民部分，48%支持川普，39%支持白登。德州握有38張選舉人票，若民主黨成功拿下，將對川普連任帶來極大壓力。

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