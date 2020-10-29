川普白登佛州車拚搶選票 相隔數小時同市造勢

美國總統大選倒數計時，總統川普今天在佛羅里達州舉行造勢大會搶攻選票。美聯社

美國 總統大選倒數計時，總統川普 和民主黨對手白登 今天雙雙選在佛羅里達州舉行造勢大會搶攻選票。由於佛州掌握29張選舉人票，被視為競選主戰場的重要性不言而喻。

民調顯示，儘管白登（Joe Biden）在全國支持率明顯高於川普，但他在一些關鍵州的支持率領先幅度不如全國。據路透社和易普索（Ipsos）昨天公布的聯合民調，川普在佛州支持率已與白登勢均力敵，分別為47%和49%。

川普和白登今天將相隔數小時在坦帕（Tampa）舉行競選造勢活動。時值2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情再度升溫，兩人造勢大會的不同，正好凸顯各自對待疫情方式的差異。

川普舉行的戶外造勢大會將率先登場。他最近幾場造勢大會都吸引成千上萬人聚集，但當中許多人不顧防疫公共衛生建議，並未戴口罩。

反觀白登稍晚在坦帕的造勢大會將採露天汽車電影院形式，參加者留在自己的車內。白登今天稍早在佛州南部布羅瓦郡（Broward County）主辦的一場造勢活動，也採類似形式。

路透社/易普索的民調顯示，佛州可能投票選民當中，48%的人認為白登處理疫情能力較佳，42%則認為川普會應付得更好；不過，約52%的人認為川普管理經濟能力較佳，只有41%認為白登在這方面會做得更好。

另一方面，由130多個美國民間團體組成的「保護結果」（Protect the Results）聯盟正在計畫，一旦11月3日投票日過後，川普似乎干預計票或操控選舉結果，他們將走上街頭抗議。

「保護結果」聯盟宣稱代表數以百萬計的兩黨選民，參加的團體包括「美國計畫生育協會」（Planned Parenthood）和「支持法治共和黨人」（Republicans for the Rule of Law）。

6月發起籌組「保護結果」聯盟的民團「美國站起來」（Stand Up America）創辦人艾德瑞吉（Sean Eldridge）表示：「我們無法預設川普會遵守和平政權轉移。」

倘若川普試圖干預計票，或對州政府或其他地方政府官員施壓，要求一些選票不算數，「那麼我們就會動員」。