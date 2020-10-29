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司法部起訴中國油氣能源公司 涉嫌竊取商業機密

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涉嫌竊取商業機密 司法部起訴中國油氣能源公司

記者羅曉媛／華盛頓報導
聯邦大陪審團聽取檢方報告之後，同意以密謀、盜竊商業機密和企圖盜竊商業機密等罪名，起訴中國山東煙台杰森能源、杰森油氣設備公司及其總裁高磊。(取自司法部網站)
聯邦大陪審團聽取檢方報告之後，同意以密謀、盜竊商業機密和企圖盜竊商業機密等罪名，起訴中國山東煙台杰森能源、杰森油氣設備公司及其總裁高磊。(取自司法部網站)

美國司法部29日表示，聯邦大陪審團聽取檢方報告之後，同意起訴中國山東煙台的杰森能源(Jason Energy Technologies)、其美國公司杰森油氣設備公司(Jason Oil and Gas Equipment，JOG)及JOG總裁、中國公民高磊(Jason Gao)，指控上述實體密謀偷竊休士頓地區一家油氣製造商的技術。

杰森能源、杰森油氣設備公司以及高磊已被控密謀、盜竊商業機密和企圖盜竊商業機密等罪名；司法部稱，高磊此前住在休士頓，但據信目前人在中國，逮捕令仍待執行。

與本案有關聯的41歲男子爾福德(Robert Erford Jr)也被控罪，他早先已對密謀竊取商業機密認罪，他來自德州戴頓(Dayton)，曾在休士頓地區的一家公司工作。

起訴書指，2019年11月7日前後，高磊和爾福德在杰森油氣設備公司位於休士頓的辦公室見面，爾福德簽署了由高磊提供的顧問合同，顯示爾福德將作為顧問到中國短暫工作，在連續油管技術方面(coiled tubing technology)幫助杰森油氣設備公司；合同顯示爾福德將到中國工作15天，每天薪酬1000元。

會面期間，爾福德也收到來自杰森能源總經理發出的邀請信，邀他訪問以交流並探討技術，信中提到希望以此幫助提高杰森能源的生產效率、減少機器故障，並提高產能。

起訴書指，2019年11月22日前後，爾福德為幫助杰森能源，在未經授權的情況下，將受害公司的商業機密文件從美國轉到中國；而同年11月25至29日期間，爾福德在杰森能源的中國辦公室和該公司的連續油管設施處，與高磊和杰森能源的相關人員會面，期間討論了連續油管技術，其中就包括受害公司的專利技術、作業和程序。

起訴書並指，美國當局獲取的證據顯示，爾福德和高磊在2019年12月，利用加密通訊應用微信(WeChat)獲取、收集、複製受害公司的生產信息。

若證實有罪，杰森能源、杰森油氣設備公司最高面臨500萬元罰款，或竊取商業機密的三倍價值罰款，二者之中取價值高者；高磊也面臨同樣罰款，以及最高十年監禁。

司法部指，本案由聯邦調查局負責調查，起訴書中的控罪均為指控，被告在被證實有罪之前仍屬無罪。

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