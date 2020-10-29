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大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

中央社／威明頓28日綜合報導
白登保證，若他勝選，上任第一天就著手對抗新型冠狀病毒。（Getty Images）
白登保證，若他勝選，上任第一天就著手對抗新型冠狀病毒。（Getty Images）

美國民主黨總統候選人白登（Joe Biden）28日保證，若他勝選，上任第一天就著手對抗新型冠狀病毒，但警告沒有終結疫情的魔術開關；共和黨籍總統川普則似不為疫情風險所動，持續全美催票。

法新社報導，距離11月3日大選不到一星期，白登在家鄉德拉瓦州提前投下選票並會見衛生專家，微調新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情因應計畫，向選民保證會用科學來打擊這個傳染病。

曾任前總統歐巴馬副手的白登在威明頓（Wilmington）表示：「即使我勝出，仍需要投入大量心力才能終結疫情。」他說：「我不做虛假承諾，說什麼這場疫情扳個開關就能結束。但我能向諸位保證，我們第一天起就會動起來對抗病毒，用科學做為決策依據。」

大選日下星期登場前，77歲的白登持續審慎打選戰，舉行的活動不僅低調，群眾數量也不多，同時保持社交距離，迥異於過去傳統白宮選戰倒數階段的景象。

川普則以極端耐力賽之姿打選戰最後一哩路，除了在搖擺州向選民進行最後喊話，也忙著捍衛2016年拿下的幾個州。

繼昨天在3州造勢，74歲的川普在第4個州內華達拚通宵，接著飛往亞利桑納州出席另外兩場集會。

自己染過疫但迅速復原的川普，造勢時幾乎把防疫措施拋諸腦後，昨天在密西根州、威斯康辛州、內布拉斯加州拉票時，台下群眾大多沒有配戴口罩。

且即便約22.7萬名美國民眾染疫過世，且近來每日確診數飆升，川普在內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）造勢時仍說，對手「開口閉口都是COVID」。他說：「真令人難以置信。抱歉，我人不就在這兒？不是嗎？」

但他自己政府的首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）28日都警告，就算新型冠狀病毒疫苗今年上線，「不難想見要等到2021年底，甚至隔年，我們才會看到類似某種常態的景象」。

74歲的川普在內華達拚通宵，接著飛往亞利桑納州（圖）出席另外兩場集會。（路透）
74歲的川普在內華達拚通宵，接著飛往亞利桑納州（圖）出席另外兩場集會。（路透）

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