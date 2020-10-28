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歐布萊恩籲中國：要成世界大國 應停止偷竊

記者張文馨／華盛頓報導
美國白宮國安顧問歐布萊恩。美聯社
美國白宮國安顧問歐布萊恩。美聯社

美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'brien）28日參加華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的座談會，談到中國帶來的威脅，他說，5G對21世紀至關重要，包括互聯網和雲端運算，中國透過華為在世界各國網絡安裝後門，無限量接觸所有公民的訊息；中國若要成為真正大國，就要停止從各國偷技術、偷訊息，應自我壯大。

歐布萊恩演講中提到，美國正與澳洲、紐西蘭、日本、菲律賓和泰國合作，美國和印度的關係史上最好，各國正從海上反恐、安全、稀土供應鏈等問題上合作，也在南海、東海和台灣海峽的航行自由議題上合作。

歐布萊恩提到，中國透過電商巨擘華為在5G領域與全球競爭，並讓解放軍軍官假冒學生，到美國攻讀理工領域，學習創新與創造力，免費將這些帶回中國，強化其國防實力和攻擊美國的力量。

在5G領域，歐布萊恩表示，5G對互聯網和雲端運算至關重要，也是其骨幹，若中國控制全世界的5G網絡，包括西方和東方的主要民主國家，中國將能接觸到每一個人的每一筆資料，包括文字、醫療紀錄、金融交易資訊和電子郵件，甚至個人家中的安全系統、電力系統，洗碗機和冰箱。

歐布萊恩說，「中國透過華為後門，就能無限量接觸每個人的個人訊息。」

歐布萊恩提到，中共帶來的威脅並非與美國人民無關，大家都看到，休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）因批評中國對待香港示威群眾，中國取消轉播賽事，NBA自我貶低，一年後火箭隊才再次登上中國的電視螢幕。

歐布萊恩說，不只是美國，世界各國都意識到中國透過華為威脅國家安全和公民的個人隱私，也意識到中國在其國家網絡保留後門的風險；世界上已有民主集團，共享民主價值，包括英國、日本、印度、韓國與台灣等等，都宣布要用值得信賴的5G設備供應商。

歐布萊恩說，這不是美中新冷戰，因美國仍有數十萬名華裔，美國仍希望與中國人民建立良好關係，現在的問題是中共，不是中國人民；他呼籲，中共不要再嘗試從世界各地竊取技術，將其帶回中國免費使用，這不是一個真正的世界大國會做的事。

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