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NPR分析：為何許多拉丁裔男性選民力挺川普？

記者顏伶如／綜合報導
川普總統。美聯社
川普總統。美聯社

「強姦犯」、「毒販」等字眼，都是川普總統曾經形容墨西哥移民的用詞，但在2020年大選當中，卻有不少拉丁裔男性選民對川普熱情相挺。美國全國公共電台(NPR)分析，選情緊繃之際，拉丁裔選票成為關鍵，尤其在亞歷桑納州及佛羅里達州。民調統計顯示，川普在這次大選當中獲得拉丁裔選民的支持度，其實比2016年選舉期間更高，其中關鍵在於拉丁裔男性熱情支持。

紐約時報與謝納學院(Siena College)聯合民調顯示，在所有拉丁裔選民當中，民主黨候選人白登支持度領先川普34%，但如果在拉丁裔男性選民之間，白登支持度卻只贏過川普8%。

專門研究拉丁裔選民投票意向的艾奎斯研究機構(Equis Research)民調專家馬尤加(Michelle Mayorga)指出，西語裔男性尤其屬於游離選票，這是候選人團隊需要積極爭取的。

艾奎斯研究機構在亞歷桑納州、內華達州等地進行的民調結果都顯示，拉丁裔男性選民對川普支持度超過其他拉丁裔人口結構族群。

住在亞歷桑納州，墨西哥裔且篤信羅馬天主教的托雷斯(Reymundo Torres)，就是川普鐵粉。他說，川普帶給共和黨員的教訓就是，不但要贏，面對攻擊時還要大力反擊，而川普不但敢跟民主黨對嗆，也敢挑戰共和黨當權派，令人耳目一新。

托雷斯說，家族在亞歷桑納州深根已逾百年歷史，「我們根本不覺得我們是移民，我們跟其他亞歷桑納州人或美國人都一模一樣。如果一直把我們當成新移民看待，以為我們才剛跨越國界，也就是絕大多數共和黨員以及很多民主黨員的思考模式，很容易讓我們覺得陳腔濫調，根本無法獲得共鳴。」

全國公共電台報導，根據統計，2020年大選當中，在全美非白人合格選民裡，拉丁裔占最多數，而超過25%拉丁裔選民都與托雷斯一樣，對川普具有好感。

雖然民主黨估計仍將贏得絕大多數拉丁裔選票，但共和黨的支持度已經逐漸提升。馬尤加分析，共和黨在這次選舉中，將比過去選舉獲得更多拉丁裔選票，甚至有機會攻進民主黨的支持基礎。

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