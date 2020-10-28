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中特工在美「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

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中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

記者黃伊奕／紐約報導
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

美國聯邦調查局28日上午11時宣布起訴八名涉嫌在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的中國政府特工，他們以威脅、監視等非法手段在美國境內開展追逃行動，其中五人當日上午在美國境內被捕，另外三人相信已經逃回中國。

聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)宣布，在中國政府領導下，八名嫌犯過去在中國領導人習近平指示下在美國境內開展了一項名為「獵狐」(Foxhunt)行動，以非法手段試圖迫使在美國境內的移民返回中國。

(影音來源：聯邦司法部)

根據起訴內容，被起訴八人分別為朱峰(Zhu,Feng，姓名均為音譯)、胡吉(Hu,Ji)、李敏軍(Li,Minjun)、洪如金(Hongru,Jin)、 朱雍(Zhu,Yong)、麥馬洪馬克(Michael McMahon)、榮靜(Rong Jing)以及鄭聰贏(Zheng Congying)；他們分別被起訴充當外國政府非法代理人、代表中國參加威脅、騷擾、監視、恐嚇等國際運動，其中六人還面臨實施跨州和國際跟蹤罪名指控。

為達到不同的政治目的，這些嫌犯對受害者行為了監視、跟蹤、騷擾、威脅等非法犯罪行為，其中一起案件中，嫌犯威脅一名美國公民回中國接受十年有期徒刑以換取其妻女的安全，另外一起案件中威脅受害者選擇自殺或者主動回到中國，還有受害者一家人曾被用夜視鏡監視、或受害者女兒遭到私家偵探監視以及門收到威脅紙條等。

司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯(John Demers)表示「獵狐」行動有時是針對那些可能是違反了金融法的人，但是很多目標是針對對中國政府持有不同政見的「批評家」，他們對這些人採取威脅、脅迫，甚至針對目標家屬，明顯違反了法律與國際準則；戴莫斯說「聯邦調查局的行動讓『獵狐』行動蒙上了陰影，『獵人最終成為了獵物』。」

據悉當日早上被捕的五名嫌犯分散在美國紐約、新澤西、加利福利亞等多個地區，另外三人相信已經逃到美國境外；雷伊說「我們希望傳達一個非常明確的信息，就是中國政府領導下的這些非法行為在美國是絕對不被允許的，如果還有受害者認為遭受到中國政府的威脅，可立即向美國聯邦調查局尋求幫助。」

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