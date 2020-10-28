華郵：美2.3億納稅人的錢、募款所得 進了川普旗下事業

華盛頓郵報報導，川普在四年任內，至少有250萬美元納稅人的錢，以及560萬美元的競選經費和募款所得，進了川普集團旗下事業。（Getty Images）

美國 總統川普 於2016年大選前向選民保證，若成功當選總統將「完全與自己的事業切割」並將民眾的利益置於自己之上。然而，華盛頓郵報報導，川普在四年任內，至少有250萬美元 納稅人的錢，以及560萬美元的競選經費和募款所得，進了川普集團旗下事業。

川普於2018年4月與日本前首相安倍在海湖莊園（Mar-a-Lago）會面，川普說，比起華盛頓特區，他的私人俱樂部是更舒適的選擇。但除此之外，另一個隱藏好處是錢，在海湖莊園舉辦峰會的話，川普旗下企業便能賺錢。

川普自上任第一個月以來，一直試圖透過自己的權利將納稅人和支持者的數百萬美元導向自己的企業。華郵試圖透過公開記錄要求和訴訟來編列出這些開銷，而這些檔案和公開紀錄顯示，川普自上任以來，總共從這兩個來源收取至少810萬美元。

川普只需拜訪他旗下的企業就為其賺進大把鈔票，他在任職間拜訪其飯店和俱樂部超過280次。如此，這些地方也成為共和黨舉辦活動的磁鐵，包括競選連任活動的募款活動，吸引大額捐款者。對此，川普去年卻向記者表示，「人們喜歡我的產品，我能說什麼」。

但文件顯示，川普、其家人和支持者的的拜訪，已使得美國政府和共和黨變成川普企業的固定常客。

華郵指出，自2017年來，川普企業向納稅人收取飯店房間、會議廳、出租屋、高爾夫球車、蠟燭、搬運費、渡假村費用、牛排、巧克力蛋糕、水、飯店早餐、88美元的葡萄酒和1000美元的烈酒費用。

華郵取得的文件顯示，自川普上任以來，美國政府至少支付他的企業250萬美元。此外，川普陣營和募款機構自川普2017年1月的就職典禮以來，共支付其企業560萬美元。

這些將競選捐款轉為私人收入的支出，即便在川普民調落後、競選陣營出現資金短缺的狀況下，依然在持續中。

川普企業雖沒有被禁止接受這些款項，但這些款項確實打破川普在2016年對選民的承諾，他當時說，「如果我勝選，我將可能再也看不到這些地方，因為我將要為你工作，我不會有時間去打高爾夫球，相信我」。

目前仍無官方數據顯示川普上任以來美國政府和川普陣營支付其企業多少錢。川普企業和陣營皆拒絕華郵置評要求；白宮發言人迪爾（Judd Deere）也拒絕透露總額。