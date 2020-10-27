掌握這些「關鍵族群」 川普選情仍有可能翻盤

川普27日在密西根州蘭辛市的首都區域國際機場造勢。（美聯社）

美國總統大選進入倒數一周，民主黨總統候選人白登在全美的民調支持率雖然遙遙領先，但專家認為，只要現任總統川普 掌握幾個重要族群的支持，並拿下搖擺州多數選票，便有機會成功連任。

華爾街日報報導，這次選舉最後階段的選情不利川普，新冠肺炎疫情可能已成為川普今年的一大弱點，而隨著投票 日逼近，美國的新增確診病例也持續激增，威斯康辛、密西根、俄亥俄等中西部搖擺州的新增病例尤其多。

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不過，共和黨的競選活動仍有可搶攻的關鍵選民族群：

上次大選未投票的白人勞工階級：

這些人是川普的核心支持者，特別是中西部的工業州，但許多人在2016年大選時沒投票。跨黨派機構Cook Political Report今年稍早估算，密西根州上次沒有投票的選民中，有60%是沒有大學學位的白人，賓州 占了64%，威州也有64%，因此川普陣營已努力推動這群人今年能登記投票。

西班牙裔族群：

川普在四年前贏得29%的西班牙裔選民，成績和2012年共和黨推派的羅穆尼（Mitt Romney）差不多，只要川普在這個族裔的支持度略有提升，有助確保川普保住佛州和亞利桑那州，還有機會拿下內華達州。

非裔男性選民：

2016年時，賓州、密西根州、威州出來投票給希拉蕊．柯林頓的非裔女性人數不如預期，成為希拉蕊在這幾州的致命傷。川普競選團隊因而認為，若川普能成功吸引到更多非裔男性的選票，將能在俄亥俄州、喬治亞州及賓州的選情發揮決定性的作用，特別是年輕的非裔男性始終未展現出高度支持白登的態度。

福音派的白人女性：

這群人也是川普的核心選民， 一些搖擺這個此族群受重視的程度卻不足。在全美的白人女性中，有17%是福音派基督徒，但這個比率在美國南部與中西部達到21%，這群人的支持可能最後證實很重要，例如選情激烈的北卡羅萊納州，因為川普在當地的白人女性支持度高於全美。

年長者：

對川普而言，最重要的是減少這個族群支持者的流失。2016年時，他在65歲以上選民族群贏得52%的選票，如今在這個族群的支持率卻落後白登。多數民調顯示，多數年長選民都支持白登。這群人向來都會出來投票，因此川普在衝刺最候選情的關鍵之一，將是儘可能不要失去年長選民的支持。

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華爾街日報指出，如果川普要贏，他應該先從選情激烈的五個州著手：為佛州、俄亥俄州、喬治亞州、北卡羅萊納州，以及愛阿華州，若他也能拿下賓州和亞利桑納州，便能贏得過半數的選舉人票，即便他輸掉密西根州與威州這兩個搖擺州，川普沒有太多失誤空間，賓州是關鍵所在。