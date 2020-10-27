我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬批川普「天天說謊」、「刷存在感」

疫情挫道指史指 科技股提振那指

白登當選啟動美台貿易談判？ 美學者：難斷言

記者張文馨／華盛頓報導

美國駐港澳總領事、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深客座顧問唐偉康（Kurt Tong）27日表示，關切台海緊張情勢，在疫情大流行之後的供應鏈競爭，是美國也是台灣的機會，有助美台強化雙邊關係；若民主黨總統候選人白登當選總統，很難說將多快與台灣開啟貿易談判。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）說，處理氣候變遷，是白登競選總統的重要政見，勢必也會在選後成為優先施政項目；在需要與中國合作的狀況下，推測中方可能藉此在台灣和科技領域，對美施加巨大壓力，白登政府可能因為國內外壓力考量，抑制與台灣擴大貿易關係的可能發展。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）27日舉辦美台經濟發展前景的線上研討會；這場美台經濟發展研討會，與目前的美中及兩岸局勢息息相關。

唐偉康表示，過去幾年來，在台灣大選期間，中國的一些挑釁和煽動的行為，並不合適；美國對此的邏輯就是重申美國政府根據台灣關係法所做的承諾，並與台灣討論，台灣需要何種能力強化防衛能量，維持和平現狀，最終導致了更多軍售案。

韓儒伯談到台海現狀也說，中國採取了許多單方面改變現狀的行動，目前美中關係也處在緊張高點，無論是現任總統川普連任或民主黨的白登當選，美國政府必將尋求放鬆與中國的緊張關係，但美國政府應持續加強台灣的威懾能力，例如美國國務院近日批准幾筆對台軍售項目。

另外，韓儒伯說，雖然中華民國總統蔡英文日前宣布解禁美國豬肉與牛肉進口台灣，但問題仍在，因台灣內部有消費者和反對黨國民黨仍在努力，讓蔡英文收回成命。

韓儒伯也提到其他可能引發貿易障礙的領域，包括台灣對金融服務的嚴格管制，以及外國藥品准入台灣與藥價的問題，都是貿易談判的重要議題。

編輯推薦

台灣 美國 中國

上一則

費城持刀非裔遭警擊斃 夜間暴動 30警傷逮捕數十人

延伸閱讀

選前進攻！白登喬州演說 試圖將其「翻藍」

選前進攻！白登喬州演說 試圖將其「翻藍」
新聞周刊：習近平密謀顛覆美國 以600團體滲透分化

新聞周刊：習近平密謀顛覆美國 以600團體滲透分化
做給中國看！美同意分享敏感衛星資料 加強印度戰力

做給中國看！美同意分享敏感衛星資料 加強印度戰力
美國9月耐久財訂單 優於預期

美國9月耐久財訂單 優於預期

熱門新聞

1張圖看疫情：全球確診4351萬例 全美逾870萬例

2020-10-27 04:00
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
在美國總統川普紛亂的首任任期內，他經常對中國表達不滿和震怒。但弔詭的是，北京可能樂見川普連任，因預期美國在川普繼續領導下，影響力將減弱，提供中國崛起的機會。美聯社

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

2020-10-20 16:57
總統候選人終場辯論22日於田納西州納許維爾貝爾蒙特大學登場。(美聯社)

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

2020-10-22 23:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升
52票：48票 參院投票通過 巴瑞特出任大法官

52票：48票 參院投票通過 巴瑞特出任大法官

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時